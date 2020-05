Capelli lunghi, quelli del segretario regionale dei radicali lucani Maurizio Bolognetti nella lunga comunicazione social CONTE, IL REGIME E IL POVERO TONINO DA POTENZA – https://www.youtube.com/watch?v=PzmYx_plZog&feature=youtu.be in sciopero della fame anche il 1 Maggio, con la chioma ondulata come le onde del Tirreno,che attendono di essere tagliati.

Quando sarà, visto che la lettera di Tonino, il barbiere di Potenza, che ha scritto al presidente del consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, finora ha avuto la ribalta nazionale, un pizzico di considerazione per l’amore verso la sua professione, ma la serranda del negozio continua a essere abbassata. E con un futuro nero, come l’anima e la coscienza di quella pletora di esperti che consiglia e sconsiglia chi fare aprire e chi no,fregandosene di una crisi economica che sta diventando devastante.

Tanto più che la burocrazia e la politica degli annunci non dà risposte alle tasche vuote e ai mille pensieri (tasse, debiti, famiglie, affetti) di quanti stanno da troppo tempo chiusi. Si sta scherzano con il fuoco del malcontento. E quanto si perde la pazienza, come si dice dalle nostre parti, ci si sente raggirati o si vive una situazione di stress che alimenta il clima di contagio da virus a corona, che farà cadere tante teste coronate.

Si i cittadini si ribellano e a loro poco importa se i due Matteo nazionali, in Parlamento, tirano la corda per recuperare percentuali di consenso in caduta libera. Copione già visto …



A rimetterci è solo il Paese e quanti sono alla canna del gas . E preoccupa, e non poco, quanto si sta consumando nel clima di dimensione contumaciale, lasciate perdere l’edulcorato anglicismo ”Lockdown” e fate caso alla dimensione, da clima confuso di emergenza, da uomo solo al comando, di conferenze stampa che hanno creato allarmismi, speranze, proteste, da diktat trasversali tra le tante teste di task force sanitarie, consulenziali, di protezione civile, che parlano a ”nuora perchè suocera intenda”.

E con i cittadini considerati come un gregge, nonostante che la zootecnia sia in crisi, ”consigliati” a scaricarsi una APPlicazione ,la ‘ Immuni”, che continua a destare perplessità per quella gestione dei dati personali che dovrebbe (il condizionale lo ha detto il Governo) essere distrutti entro quest’anno o agli inizi dell’anno prossimo. Quello che servono sono gli spazi di libertà, trasparenza, legalità e interventi seri per controllare la diffusione del virus. Se la APP per una cordata mista di imprenditori è un affare, pronti a cogliere l’attimo, non lo è per l’Italia.

Maurizio Bolognetti che, senza peli sulla lingua ,denuncia il pericolo di un uomo solo al comando e il clima di regime che caratterizza la fine del ” Settantennio” , batte il martello anche sul silenzio che circonda la situazione e i guasti del Servizio Sanitario nazionale. Depauperato dai tagli e da scellerate e opportunistiche riforme funzionali alla politica ( è il caso della Basilicata) che meriterebbero inchieste parallele, oltre che dalla Magistratura anche dal Governo. E il leader radicale si chiede anche cosa succeda all’Ospedale della Val d’Agri non escludendo di farci una capatina. Serve trasparenza.

Ma in giro, osserva Bolognetti, c’è una ” Mal’aria” che condisce con ironia leggendo la risposta al barbiere di Potenza del Presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Conte, con i capelli sempre in ordine. Potrebbe aprire a Potenza nella bottega da barbiere da Tonino e tagliare la chioma all’attore lucano Rocco Papaleo, con un taglio alle reminiscenze petrolifere… E poi un po’ di gel o profumo non guasta con le citazioni dell’attore napoletano Massimo Troisi, alla domanda ” Chi ha preso i soldi del Belice?”, e con la lettura di una pagina ” Verso il Regime” di Ernesto Rossi. Manca la musica di sottofondo. Accanto allo scontato ” Barbiere di Siviglia” di Gioacchino Rossi, suggeriamo ” Shampoo” di Giorgio Gaber…dal lavoro” Tra un impegnato e un non so”.