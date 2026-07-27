Caro carburante. Garzone invita a fare squadra. Ma il silenzio dura dal 3 luglio…

Apprezziamo l’appello che il consigliere provinciale di Matera Geetano Garzone ( Azione) rivolge ai parlamentari che rappresentano a Roma la Basilicata,su nomina nazionale dei partiti, sul caro carburanti. Questione, ricordiamo, nota al governo Meloni dal 3 luglio scorso, quando è cessata la copertura delle accise. Dal allora silenzio su un problema che sta aggravando la crisi economica del Paese. Pochi interventi sul tema visto il dibattito spesso strumentale sulla pseudo riforma elettorale e sull’ordine pubblico. Un silenzio trasversale, purtroppo, che ha portato all’aumento indiscriminato dei prezzi, anche a causa del protrarsi della guerra che gli Stati Uniti hanno in corso contro l’Iran e con grave danno per l’economia mondiale. La Basilicata,produttrice di petrolio, raffinato fuori regione, vive il paradosso – per motivi tecnico organizzativi, di pagare benzina e gasolio a un prezzo superiore rispetto ad altre regioni. Finora non abbiamo letto nulla o quasi per trovare soluzioni. L’economia ci rimette . Ci sono responsabilità e silenzi, che impediscono alla Basilicata di essere competitiva.Arriveranno le compensazioni energetiche, è il disegno della Regione Basilicata, per quanti installeranno campi eolici e fotovoltaici. Piano. Su questo tema polemiche, perplessità e chiarezza vanno di pari passo. Nel frattempo attendiamo che il governo vari le accise mobil, in settimana, per contenere di pochi centesimi i prezzi carburanti che hahno preso a galoppare senza ostacoli da una settimana. E ritoriamo alla domanda di prima. Dov’erano governo e parlamento dopo il 3 luglio?…



COMUNICATO STAMPA

Caro carburanti, Garzone (Provincia di Matera): «La Basilicata faccia squadra. Uniamo le forze con i nostri parlamentari per dare risposte a cittadini e imprese»

Matera, 27 luglio 2026 — Lavorare in modo sinergico tra livello locale e nazionale per affrontare il tema del caro carburanti e tutelare il tessuto socio-economico della Basilicata. È questo lo spirito con cui il Consigliere provinciale di Azione, Gaetano Garzone, intende promuovere un momento di confronto e raccordo con la rappresentanza parlamentare lucana.

I dati diffusi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy evidenziano come la Basilicata continui a registrare valori medi tra i più elevati del Paese per quanto riguarda il costo dei carburanti alla pompa. Una condizione che impatta in modo particolare su una regione caratterizzata da un forte deficit infrastrutturale, dove la mobilità su gomma rappresenta una necessità quotidiana per le famiglie e per il comparto produttivo.

«La Basilicata svolge un ruolo centrale e strategico per l’approvvigionamento energetico dell’intero Paese», sottolinea Gaetano Garzone. «Proprio per questo motivo, è fondamentale unire le forze a tutti i livelli istituzionali per individuare strumenti capaci di mitigare l’impatto dei costi energetici su cittadini, pendolari e imprese».



L’obiettivo dell’iniziativa è quello di avviare un dialogo costante con i parlamentari eletti sul territorio, affinché si facciano portavoce a Roma delle istanze della comunità lucana: «Rivolgo un invito costruttivo a tutti i rappresentanti della Basilicata in Parlamento», prosegue Garzone, «affinché si possa fare squadra, al di là delle appartenenze politiche, e accompagnare il lavoro del Governo verso misure mirate a supporto delle regioni produttrici. L’auspicio è che si possa lavorare insieme su diversi fronti strategici: misure di compensazione e sostegno per i territori che contribuiscono alla produzione energetica nazionale, interventi di calmieramento e sgravio nei periodi di maggiore tensione sui prezzi, sostegni dedicati a famiglie, pendolari, autotrasportatori, imprese agricole e artigiane, e con la prosecuzione degli investimenti per il potenziamento delle infrastrutture e della mobilità locale».

«Il nostro vuole essere un contributo concreto e costruttivo», conclude il consigliere Garzone. «Come amministratori sul territorio abbiamo il dovere di ascoltare le comunità e di farci promotori di soluzioni. Confido che con il contributo di tutta la deputazione lucana si possano trasformare queste istanze in provvedimenti utili e tangibili per la nostra terra».