Nostalgia della Prima Repubblica, dei partiti che facevano politica con la “P’’ maiuscola ma che non riuscirono a risolvere la questione morale evidenziata in tutti i modi- ma restando inascoltati- da Aldo Moro ed Enrico Berlinguer? Pasquale Tucciariello, che alla sua identità dei valori migliori della Democrazia cristiana ci tiene, non si rassegna alla mediocrità dell’instabile quadro politico del BelPaese, tra protagonismi Matteisti di varia matrice e di guide prestate alla politica, ma senza alcun collegamento con gli elettori. E così risuonano gli echi degli uomini di una Provvidenza laica, tecnica, per traghettare il BelPaese nelle acque calme della Finanza controllata da spread, bund, bond e altro siglario poco comprensibile ai più. Si invoca Mario Draghi, ex direttore Banca d’Italia, ex Direttore Banca centrale europea, al posto dell’avvocato Giuseppe Conte timoniere designato nei marosi del virus a corona, che ritornerebbe come novello Cincinnato alla vita di tutti i giorni. Sul come e quando si sa poco e con disegni fatti su altri tavoli. E la sovranità popolare ? E la riforma elettorale passata tra Mattarellum, Tatarellum, Bordellum e Rosatellum a colpi di compromessi, per difendere lo ‘’status quo?’’. Paese con la testa altrove. E in questo periodo ci vorrebbero teste lungimiranti, di larghe vedute, di respiro europeo come abbiamo avuto di modo di riportare nei servizi per i 100 anni della nascita di Emilio Colombo. Servirebbero, eccome, per far grande l’Italia. Nella lettera a un amico Dc, tanti spunti di riflessione e un invito a rimboccarsi le maniche.

Lettera a un amico Dc

Caro amico, ma prima di salire alla ribalta, lui, Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio dei Ministri, lo conoscevi? Tu, invece, eri più noto di lui, un paio di anni fa. E poi, quali i suoi meriti prima di essere chiamato e nominato senza aver mai combattuto lottato per un ideale ed esserne stato eletto democraticamente? Tu li conosci, per piacere me li puoi enumerare. Lui ha solo una decina di anni meno di te. E tu dici che non c’è nessuno in grado di prendere il suo posto? Ci sei tu, caro amico Dc, migliore cento e cento volte più di lui, e cento e cento altri ci sono in giro più e migliori di lui. Ed infine, mi dici quali sono i suoi meriti oggi, a distanza di due anni, dopo vicende rocambolesche che lo tengono ancora in sella? E chi lo tiene ancora lì? Io penso di saperlo. Lo tiene in groppa il presidente della Repubblica, perché, dopo di lui, potrebbero salire in sella i vincitori delle libere elezioni democratiche, forse le destre. Io? Francamente ti dico cosa penso. Ho paura delle sinistre, quelle laiciste, anarcoidi, razionaliste, gattopardesche, radicaleggianti, atee (burocrati e fannulloni), oggi senza identità se non quella di vestire panni diversi a seconda delle diverse circostanze. Camaleonti. Le destre? L’altro nostro pericolo, il Liberismo, oggi tuttavia molto presente in queste sinistre. Il Sovranismo? Ma il popolo, i giovani, gli intellettuali, le attività mercantili in genere vogliono stare in Europa. Metti l’Europa sulla via del bene e della solidarietà – e non è difficile – e il Sovranismo sarà solo un ricordo sfoderato dalle sinistre che a tutti i costi vogliono individuare un pericolo per nascondere le loro inefficienze e le incapacità di gestione perché prive di un’anima. Le destre allora? Facili da recuperare, quei voti di protesta, voti che verrebbero a noi poiché abbiamo il migliore progetto del mondo che tu meglio di me conosci: guardare alle cose dell’Italia dell’Europa del Pianeta da statisti e non da politiche del momento peraltro sbagliate. Dalle sinistre mi guardi Iddio, dalle destre mi guardo io. Abbiamo il nostro progetto di vita e di società, la nostra visione di vita e di mondo che chiamiamo anche bene comune. Io non mi sento in grado di gestire, mi sento inadeguato, forse neanche preparato a gestioni tanto importanti ed impegnative. Perciò tra qualche mese, appena torneremo liberi di muoverci, proporrò ai dirigenti della Federazione un nuovo nome alla guida del nostro gruppo lucano in un apposito convegno qui da noi al quale sei invitato per la relazione introduttiva. Ma tu, e cento altri come te, siete all’altezza e avete anche da prestarne, anche per avere, voi, combattuto battaglie imponenti. Cos’era l’Italia prima che la Dc venisse annientata 26 anni fa? Tornate a fare grande l’Italia, favoriamo l’unità politica dei cattolici come tu stai facendo, comunque intensifichiamo gli sforzi per un nostro cammino iniziale, anzi stiamo lavorando bene. E lasciamoli stare gli ometti del momento senza arte né parte e né patria, pronti a prenderli con noi, per carità, quando avranno compreso come una parte potrà essere utile al progetto e diventarne missione. Un abbraccio di stima.

Pasquale Tucciariello

Atella, 13 Aprile 2020