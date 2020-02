Ufficialmente il cartellone del carnevale di Matera, come accade da alcuni anni, non c’è ancora e dovrebbe essere presentato a breve…nell’ambito di una programmazione di autoconsumo- ma in ritardo- che va bene per la realtà locale. Peccato perché , se promosso per tempo, e nell’ambito di una programmazione annuale servirebbe eccome a promuovere l’offerta turistica locale, che paga tutti i limiti dell’assenza di un piano strategico, frutto di una mediocrità consolidata e di una scelta ‘’circolare’’ da economia dalle mani libere con tutti i limiti che la cosa comporta. Sull’argomento intervengono i consiglieri Rocco Buccico e Daniele Fragasso, che denunciano limiti e ritardi dell’Amministrazione comunale nel programmare eventi attesi. Più che nel periodo di Carnevale siamo in Quaresima…

LA NOTA DI BUCCICO E FRAGASSO

Pensavamo fosse uno scherzo di carnevale invece è l’amara realtà: solo oggi, quando febbraio e il carnevale volgono al termine, l’assessore al turismo divulga l’esito dell’avviso per i progetti pensati in funzione di questo mese. Siamo davanti all’improvvisazione, alla mancanza di programmazione e all’incapacità di azione amministrativa. Un Avviso pubblico riaperto in corsa che ritarda tutto l’iter amministrativo, avvicendamenti disinvolti di deleghe assessorili e nomine discutibili di nuovi nomi al governo della città cosa hanno prodotto? tutto questo a discapito di chi? Dei soggetti proponenti che oggi si affannano per arrabattare almeno il 50% del progetto oppure, scoraggiati, si astengono dal realizzare qualsiasi cosa. Non ci sono più i tempi. Di conseguenza abbiamo una città spenta, materani costretti a recarsi a Putignano (per i più fortunati) o ripiegare sul carnevale Montese, realtà con amministratori evidentemente più preparati e attenti.

Alla fine cosa ci resta? Decine di ambulanti abusivi a vendere coriandoli in piazza V. Veneto, il salotto buono della città (secondo una ormai storica citazione) e genitori costretti ad accontentare i bimbi comprandoli per regalare loro almeno un po’ di colore in barba alle ormai dimenticate ,quanto singolari, ordinanze sindacali.

Il carnevale, festa antica e gioiosa, viene celebrato avvalendosi dell’ausilio di simpatiche e tradizionali usanze: le maschere, i carri e le chiacchiere.

Come consuetudine, il nostro sindaco, da persona sensibile e attenta alla cultura, seppur popolare, ha pensato bene di programmare gli eventi carnevaleschi per allietare la cittadinanza tutta.

Peccato che l’abbia fatto con estremo ritardo e imperdonabile approssimazione.

Nonostante tutto, sento di ringraziare il primo cittadino, per essersi mostrato, nel corso di tutto il suo percorso amministrativo, inossidabile custode delle suddette tradizioni, nel pieno rispetto del “disciplinare” carnevalesco:

– di CARRI ne ha cambiati tanti, ma il più colorato e fluorescente è risultato essere quello del PD, suo iniziale competitor.

– le MASCHERE sono state innumerevoli e di qualsivoglia forma e colore.

– Le CHIACCHIERE? Troppe, mal formulate e neanche così dolci.

I consiglieri comunali

Daniele Fragasso

Rocco Buccico