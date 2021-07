Chi ha tempo non aspetti tempo e quando ci sono le condizioni, si condivide un programma e si apprezzano metodo, capacità di un candidato e allora si è a metà dell’opera. Ed è quello che è maturato a Ferrandina, il centro della Valle del Basento, dove l’area di centrosinistra ha scelto l’avvocato Carmine Lisanti per le amministrative 2021. E’ persona concreta, che fa parlare i fatti quando si concretizzano, più che annunciarli nel solco spesso stantio del ” faremo o stiamo per fare”. Del resto la gente a Ferrandina, come a Bernalda o a Pisticci (gli altri centri dove si dovranno eleggere sindaci e consigli comunali) vogliono sentire parlare e vedere attuati i fatti. E per farlo servono serietà, concretezza, progettualità e volontà di rimboccarsi le maniche. I tempi sono quelli che sono, con poche risorse e tanti slogan di buoni auspici che spaziano dalle grandi opportunità del Piano nazionale di resilienza e ripresa alle zone economiche speciali, alla marea di milioni di euro per colmare i ritardi infrastrutturali e immateriali. Ma per cambiare rotta occorrono cultura di impresa e progettualità.



Conosciamo Ferrandina e altri centri della Valbasento e il parlare, spesso a vuoto, di rilancio industriale e di progetti, ormai risalenti alla prima Repubblica, da concretizzare o del potenziamento e adeguamento della linea ferroviaria Ferrandina-Matera non incanta nessuno o quasi. Il commento è spesso intriso di perplessità o di uno scontato ” Ma da quando se ne parla?”. Stessa solfa per la statale 7 che rientra in un progetto, finora sulla carta, della Murgia Pollino. Ferrandina deve trovare anche altre strade, puntando sulla sua storia, e su una offerta culturale che va ripresa come hanno dimostrato – nel recente passato – le riaperture di Palazzi Nobiliari del centro e alcune attività legate a teatro e musica ospitati in piazze e chiostri. Ma il cuore antico va riqualificato, cominciando dai servizi in modo da accrescere l’offerta de1 patrimonio edilizio che ha le potenzialità del borgo albergo. E poi la gastronomia :olive, olio e sospiri. Materia da campagna elettorale anche per gli eventuali sfidanti. Lisanti,intanto, con i suoi è già al lavoro e sa come tenere il campo, visto che ha militato per anni nella locale squadra di calcio.



IL COMUNICATO STAMPA

Lisanti è il candidato sindaco del Centrosinistra a Ferrandina

Una scelta condivisa nata nel solco della continuità amministrativa

È Carmine Lisanti il candidato sindaco del centrosinistra di Ferrandina alle prossime elezioni amministrative. Avvocato specialista in Scienze delle autonomie costituzionali, assessore comunale ai Lavori pubblici e Urbanistica, capogruppo della maggioranza consiliare Ferrandina Bene Comune, già capo di Gabinetto della Provincia di Matera, sposato e padre di una bambina, Lisanti è stato designato ad assumere la guida della lista civica di centrosinistra, in maniera compatta e convinta dall’intera compagine.

Il passaggio ufficiale del testimone dal sindaco uscente Gennaro Martoccia è avvenuto nel corso di una assemblea, tenutasi nella sala del complesso di Santa Chiara, aperta a tutti i sostenitori e simpatizzanti, alle forze politiche e civiche che sostengono l’attuale maggioranza.



Una scelta unanime e condivisa, sostenuta anche dal Pd cittadino, maturata nel solco della continuità amministrativa, dopo che, mantenendo fede all’impegno assunto cinque anni fa, Martoccia ha confermato la volontà di non correre per il secondo mandato. “Ho avuto l’onere e l’onore – ha ricordato il primo cittadino- di unire pezzi e profili a volte considerati pregiudizialmente distanti o addirittura divergenti e che invece in questi anni sono stati colonna portante della visione politica di Ferrandina Bene comune e del patto sociale che questo progetto contiene. Ognuno di loro ha saputo dimostrare grande maturità politica e amministrativa e grande senso di responsabilità e anche nei momenti più complessi ha saputo mettere il progetto prima degli interessi di parte che pure rappresentava e rappresenta”.

La convergenza unanime sul nome di Lisanti ne è la conferma evidente. Anche in vista dell’appuntamento elettorale si è anteposto il progetto alle rivendicazioni di parte. “Non vi nego – ha detto Martoccia – che la scelta di fare un passo indietro mi procura al contempo malinconia ed entusiasmo. Ma so che la nuova squadra, guidata da Lisanti, sarà capace, nel confronto con le vecchie e nuove generazioni, di costruire sui binari già solcati una nuova era. Un nuovo modo di concepire la politica e il senso profondo dell’essere amministratori. Un nuovo modo di costruire percorsi di partecipazione. Io ho svolto la mia funzione e sono soddisfatto del risultato: contribuire alla costruzione di un percorso che va ben oltre i singoli e dare voce e spazio a una nuova fase di buona politica e buoni amministratori”.



Un passaggio del testimone raccolto con convinzione dall’intera maggioranza e da tutti gli assessori in carica: Maria Murante, Angelo Zizzamia e Maria Teresa Di Stefano sono pronti a rinnovare il proprio impegno a servizio della comunità e ad affiancare il candidato sindaco Carmine Lisanti nella competizione elettorale.

“E’ con entusiasmo e senso di responsabilità che raccolgo la nuova sfida per le prossime Amministrative, certo di dover fare ancora di più e meglio di quanto abbiamo realizzato in questi cinque anni. Sento ancor più forte il dovere di mettere al centro della nostra azione misure in grado di fornire risposte ai bisogni dei cittadini e al contempo dare a Ferrandina il ruolo che merita. Sono certo che le diverse sensibilità già presenti, insieme alle nuove e diverse esperienze che vorranno sostenere questo progetto, saranno la forza e la ricchezza di questo gruppo: a unirci sarà la visione di fondo e lo spirito di servizio per la nostra amata e bella comunità”.