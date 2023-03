Carlucci (M5S): restituita alla Città immobile via Conversi per inclusione lavorativa e sociale

“L’amministrazione Bennardi restituisce alla città l’immobile di via Conversi abbandonato da diversi anni, offrendo una grande occasione e opportunità di crescita sociale, lavorativa e umana.” E’ quanto rivendica la consigliera comunale del M5S Mimma Carlucci con una nota in cui specifica che: “Con delibera del 09/03/2023 infatti, la Giunta Comunale recependo gli indirizzi politici della maggioranza ha deliberato le linee di intervento per la progettazione e l’implementazione di “Percorsi di autonomia” finalizzati anche all’inclusione lavorativa per 12 beneficiari di età compresa tra i 18 e i 64 anni con disabilità di cui ai sensi della L.104/92 art.3 comma 1 e 3 a cui sarà riservata una adeguata e dedicata struttura abitativa quale la ex. Biblioteca Comunale nel quartiere San Giacomo .

I percorsi di autonomia redatti dall’Unità di Valutazione Multimediale e da professionisti del Servizio Politiche Sociali del Comune di Matera, saranno di tipo individuale al fine di massimizzare i risultati ottenibili da ciascun beneficiario. L’investimento, che da un punto di vista economico è pari a € 714,800 rivenienti da risorse PNRR M5C2-1.2, è da inquadrare anche e soprattutto sotto il profilo sociale perché rivolto non solo alla persona che rivendica il diritto ad essere presenza vera nel tessuto sociale cittadino ma anche ad una comunità che si apre a nuovi processi di inclusione sociale e lavorativa. Ci auguriamo che la strada intrapresa sia ricca di belle sorprese esperenziali e che offra alla città ancora più opportunità in termini progettuali e di beneficiari, allargando così la platea con ulteriori percorsi di autonomia anche in regime non residenziale.

Esprimiamo grande orgoglio e soddisfazione per il raggiungimento di questo ennesimo obiettivo che consentirà sia di utilizzare uno dei tanti immobili comunali oggetto di investimenti pubblici ma soprattutto di dare un supporto ad alcuni nostri concittadini con disabilità.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.