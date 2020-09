Prosindaco Antonio Serravezza, presente! E dopo tante note su quello che non va con un ‘’ Matera meriti di più’’, tra proiezioni e considerazioni su statistiche di voto ed ex voto, eccolo qui a rivolgersi con un ‘’ Cari Candidati Sindaci’’, Rocco Sassone e Domenico Bennardi, (in ordine di suffragio come emerso dal primo turno)affinchè riprendano ascolto e confronto con i cittadini. E questo soprattutto quando uno di loro sarà chiamato a guidare il governo municipale dal Palazzo di via Aldo Moro. La storia dell’ultimo trentennio è stata segnata da tante disarmonie, aggravate dalla nebulosità e dai compromessi della partitocrazia, e da pochi gesti di umile confronto con la popolazione. Bilancio partecipato? Maah aldilà delle enunciazioni finora nulla. E che dire dei comitati di quartieri, soppressi dallo statuto comunale 10 anni fa da una maggioranza di centrosinistra? Trasparenza amministrativa? Ni…. a cominciare dalla farragginosità di districarsi nei siti web. Illustrazioni dei progetti di pubblica utilità, appaltati in troppa fretta e finiti nel nulla o quelli privati del settore molitorio che sembrano farina del diavolo? Fate voi il Prosindaco è pronto a brindare con un Prosecco…se le cose cambieranno. Ne riparliamo dopo il ballottaggio. Intanto buona lettura…

CANDIDATI SINDACO IL PROSINDACO IN PECTORE VI SCRIVE !

Amministrare un Comune non significa solo scrivere indirizzi politico-strategici per il territorio ma dovete vivere il vostro ruolo nelle e per la bellezza del bene comune. Un buon amministratore dovrà disporre dei mezzi e delle conoscenze adeguate, nonché dei collaboratori sempre in grado di reperire nuove risorse. Oltretutto dovrà cimentarsi al meglio nella ricerca di finanziamenti europei, statali e regionali mostrando elasticità e capacità progettuali, ponendosi sempre l’obiettivo di ridurre i costi e tramutarli in investimenti, in ogni singola fase del percorso amministrativo. Oggi come oggi con le responsabilità che gravitano e pesano su chi amministra si può parlare e definire il ruolo di Sindaco con una vocazione passionale d’amore per il proprio comune vicino al martirio civico. I cittadini materani nelle ultime legislature hanno perso di vista l’approccio con il primo cittadino e i componenti della sua giunta. I cittadini ruotavano al piano terra mentre tutto girava nelle stanze del sesto piano. Non è mai uscito anche un messaggio di incoraggiamento o di richiesta di coinvolgimento. Nulla, speriamo che da domenica 4 ottobre tutto ritorni su un unico piano coinvolgendo il più possibile i cittadini materani. Eppure fare politica, quella con la P maiuscola, amministrare per il proprio comune, è per così dire “bello”. Su queste basi bisogna costruire un nuovo modo di partecipare a tutto titolo per questa bellezza. Partecipare fattivamente significa condividere scienza, conoscenza, azione, monitoraggio in forma attiva, costante e permanente. Significa critica propositiva con responsabilità di vero cittadino che prende parte ad ogni problema del territorio e si adopera per la migliore soluzione possibile. Chi si propone per amministrare ne è perno e motore, ma chi è amministrato non deve abdicare, solo delegare. La delega io la intendo come presa in carico di responsabilità anche operativa. Ci vuole un vero salto culturale verso l’alto valore del bene comune a portata di tutti. Cari candidati Sindaco così, io credo non vi sentirete mai soli ed ogni critica vi verrà posta in forma partecipata e costruttiva perché saremo tutti pronti per il bene comune a rispondere coscientemente e responsabilmente: sempre presenti.

Grazie di cuore a chi saprà vivere il proprio ruolo nella e per la bellezza del bene comune.