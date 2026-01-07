Cari partiti, svegliatevi, aprite le sezioni, organizzate dibattiti, per la ricerca della PACE.

Rispetto a ciò che sta accadendo a livello mondiale, con la messa sotto i piedi di ogni tipo di regola internazionale che ci si era dato dopo le tragedie delle due guerre mondiali, ciò che colpisce è l’annichilimento delle classi dirigenti incapaci di assolvere al proprio ruolo di organizzazione ed indirizzo del dibattito pubblico per provare a mettere un argine, ad organizzare una resistenza a questa deriva che sembra destinata a portare tutti verso il baratro di una guerra internazionale. O nella migliore della ipotesi nella regressione verso la legge della giungla con la cancellazione di tutte le conquiste sociali e democratiche del dopoguerra. Ed è proprio contro questa apatia che si rivolge la nota inviataci da Espedito Moliterni e che riportiamo a seguire. Con una esortazione ad entità che sembra però non abbiano più la capacità di rispondere alla funzione richiesta. Vedremo.

“Il Venezuela e l’Ordine mondiale. Il PD, la sinistra e le forze moderate chiamati ad un nuovo “Risorgimento” sociale.”

“ Abbiamo il controllo del Venezuela e l’accesso al suo petrolio”, “ Cuba è pronta a crollare”, “ Ci sarà un secondo attacco se Caracas non si comporterà come richiesto”, “ Abbiamo bisogno della Groenlandia”, “ La Colombia stia attenta”: queste sono alcune esternazioni del presidente americano all’indomani del blitz in Venezuela che ha comportato l’arresto di Maduro, prelevandolo dalla sua camera da letto e provocando la morte di 80 persone.

L’azione militare è stata definita, dallo stesso presidente americano, spettacolare, come non si vedeva dai tempi della seconda guerra mondiale e, proseguendo nella sua irrefrenabile elocuzione, l’ha ritenuta necessaria per garantire sicurezza agli Stati Uniti.

Ma a fronte di tale protervia, utile solo per mascherare il vero intento della missione, il controllo del petrolio venezuelano, quali reazioni si sono registrate nel mondo ad un atto che, seppur diretto contro un dittatore, rappresenta un’ indubbia aggressione, non giustificabile, ad uno Stato sovrano e quali risposte, dalle varie Cancellerie, si sono registrate a seguito delle ultimissime minacce generosamente profuse dall’inquilino della Casa Bianca ad altri Stati sovrani, come la Colombia, Cuba e il Messico, per non parlare della Groenlandia?

Ben poche.

Tiepide dichiarazioni di condanna si registrano da parte della Cina e della Russia ma che appaiono assolutamente intrise di opportunismo ed ipocrisia; è sotto gli occhi di tutti il tentativo di queste potenze mondiali, insieme agli USA, di spartirsi il controllo politico ed economico del mondo. In realtà, il loro è un sodalizio di fatto, anche se apparentemente sembrano contrastarsi; a conferma di ciò, basta osservare, con spirito critico, i fatti.

E l’Europa?

Come al solito, in ordine sparso e balbettante, dimentichi della loro storia e della cultura di pace e solidarietà, posta alla base della nascita della comunità europea, i governanti sono stati capaci di non assumere una chiara posizione di condanna, a cominciare dalla presidente della Commissione Europea. Non ci sono dubbi: è una classe politica non all’altezza dei compiti ai quali sono chiamati. Del resto, niente di nuovo sotto questo cielo; basta pensare alla guerra in Ucraina e al conflitto nelle terre d’Oriente, dove nemmeno il massacro dei palestinesi di Gaza ha scalfito l’imperturbabilità dei governanti europei, tranne pochissime eccezioni come il premier spagnolo.

E l’Italia?

Un tempo, con altri presidenti del Consiglio, anche democristiani, non avremmo assistito, al netto della consolidata alleanza con gli Stati Uniti, alla mortificazione della nostra identità culturale e nazionale a favore di uno squallido e mesto vassallaggio esercitato dalla premier nei confronti del presidente statunitense che, certamente, non rappresenta lo spirito di una buona parte di quel popolo di oltre oceano.

Da parte della nostra presidente del Consiglio è stata rilasciata una dichiarazione perfettamente aderente alla linea del presidente americano, ignorando ancora una volta la storia ed i fondamenti della nostra Repubblica, oltre che del tutto incurante della Costituzione sulla quale ha giurato.

Gli effetti politici sull’opinione pubblica e sugli altri partiti?

Quasi del tutto nulli. Il problema è tutto qui.

Una motivazione va ricercata nell’ attuale sistema informativo; qualunque considerazione critica, qualsiasi tentativo di ripristinare una dialettica che ponga al centro del dibattito i capisaldi della nostra cultura e di quel patrimonio di idee che hanno costituito le fondamenta della nostra democrazia, in questi ultimi anni spesso sono ignorati e a volte distorti dalla “ narrazione” dai media, compresi i social che, almeno per il 90%, è sotto il controllo della premier e dei suoi sodali.

Al cittadino utente del servizio informativo, pubblico o privato che sia, arriva un messaggio chiaro e forte: la democrazia, la pace, il bilanciamento fra i poteri dello Stato, la volontà popolare, il dialogo a nulla valgono a confronto con il potere economico, militare e politico, anche se esercitato da pochi.

D’altra parte, stanno venendo meno anche quei luoghi che, per tradizione, costituivano sede di confronto, dialogo, scambio di opinioni, come le sedi di partito, centri sociali, associazioni, le piazze, i vicinati.

La mancanza di confronto e la frustrazione di essere impotenti nel subire un’informazione così distorta, il venir meno dei tradizionali luoghi di dialogo e confronto spesso sfociano nel disimpegno totale, nella non conoscenza, purtroppo così graditi al Potere che in tal modo continua indisturbato ad inondare i nostri neuroni di “oppio”.

Per il resto, per qualche posizione non in linea, per qualcuno che cerca di suggerire una lettura più critica dei fatti, per i pochi che tentano semplicemente di far conoscere punti di vista diversi da quelli dominanti, nel sistema informativo ( vedi la strutturazione dei tg) c’è spazio solo per qualche sussurro e nient’altro, di solito non recepito dal distratto utente.

Nasce così il pensiero dominante a scapito della coscienza collettiva.

La domanda sorge spontanea: dove stiamo andando?

E’ un tempo difficile, lo è sempre di più. I principi educativi che abbiamo ricevuto dai nostri genitori, dai maestri, dai professori, oltre a quel bagaglio culturale acquisito anche a seguito delle frequentazioni di circoli, di sezioni di partito e del confronto con i nostri coetanei, seppur di idee, valutazioni ed indole diversi, a volte addirittura inconciliabili, da un po’ di tempo entrano in conflitto con fatti, immagini e commenti, di cui difficilmente ne riconosciamo le ragioni e la legittimità, generando inquietudine e smarrimento in molti di noi, ma che si scontrano con una sempre più diffusa indifferenza.

E’ un turbamento profondo che nasce e pervade i valori fondanti della nostra coscienza civica e del nostro umano sentire, tanto da doversi chiedere se è cambiato radicalmente il mondo, se la Storia, anche moderna e contemporanea, non abbia insegnato nulla, se a sbagliare è chi ha sempre ritenuto che i principi di giustizia, solidarietà e sussidiarietà debbano essere alla base di un società che si possa definire civile o, infine, se siano nel giusto coloro che, della sfida a questi principi, ne fanno il loro programma politico, ben consapevoli di pervadere e persuadere vasti strati di popolazione.

Sicuramente la grande assente è l’umanità, un sentimento che progressivamente sta abbandonando il sentire, i comportamenti, le valutazioni di buona parte della società rispetto a quello che accade, con riferimento in particolare ai più deboli ed indifesi; purtroppo il cinismo si sta impossessando non solo delle coscienze dei decisori ma anche di quelle di una buona parte dei comuni cittadini.

E’ quanto accade da qualche tempo, con un’accelerazione decisa in questi ultimi mesi.

Un tempo, a fronte di accadimenti come quello che ha interessato il Venezuela, si sarebbero riempite le piazze, oggi verifichiamo che solo i centri commerciali riescono a riempirsi, come in questo periodo, per i primi saldi stagionali.

Ed allora cosa fare?

Parte con un grido di dolore e rabbia un appello al PD, alla sinistra in generale e a tutte quelle forze politiche più moderate e sociali che credono nella democrazia partecipata e nei suoi valori fondanti. Svegliatevi, aprite le sezioni, invitate la gente, organizzate dibattiti, abbiate la presunzione di essere vera classe politica, partendo da una premessa semplice, essenziale, inemendabile da porre alla base di ogni dibattito, progetto e programma: la ricerca della PACE.

Nulla di più. La vera forza è nel credere nella Pace, i cui presupposti fondamentali sono solidarietà, comprensione, indulgenza, rispetto della vita altrui, rispetto dei diritti. Qualunque intervento politico deve avere questa matrice. Basta con le guerre, i conflitti, le sopraffazioni.

Cari partiti, abbiate la pretesa di dare alle persone una speranza, partendo dalla pace; è l’unica arma davvero efficace per interrompere questa pericolosa deriva sociale e politica cui stiamo assistendo. E’ nel nome della Pace che si potranno riempire nuovamente le piazze per sconfiggere definitivamente i profeti dell’odio e della prevaricazione. E’ nel nome della Pace che possiamo riconquistare la nostra libertà ed uscire da questo oscurantismo che a poco a poco si sta impadronendo delle nostre coscienze. E dalla Pace che possono nascere politiche economiche e sociali universali. Si è ancora in tempo.”