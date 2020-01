Dopo l’Epifania tante risposte, per la città, o si va via. Il ”longevo” segretario cittadino del Pd di Matera, Cosimo Muscaridola, sempre in sella in un partito che a livello locale e nazionale sta dando il proprio apporto con senso di responsabilità pur avendo perso le elezioni, ha invitato il sindaco Raffaele De Ruggieri a darsi una mossa dopo la ”doverosa concentrazione” sull’anno straordinario di Matera capitale euro. ” Chiederò al sindaco e agli assessori -ha detto Il segretario del Pd- di concentrare maggiore attenzione sui problemi della città.A De Ruggieri la richiesta di andare avanti se con questo esecutivo, con altro se lo riterrà opportuno avvalendosi delle proprie prerogative”. Niente verifiche e azzeramenti ma una svolta. Del resto i problemi ci sono come quelli dell’edilizia scolastica, della viabilità, del regolamento urbanistico e con una posizione netta sulla vicenda dell’ex pastificio Barilla, legata alla riqualificazione del rione Piccianello per l’altra metà del bando periferie rimasta fuori dall’intervento, e con una netta contrarietà al trasferimento di volumetrie in altre zone della città. ” Non sono per il mattone-ha detto Muscaridola- l’economia va diversificata”. Una questione che, per le attese elettorali dentro e fuori il consiglio comunale, non riguarda solo l’urbanistica, ma anche i lavori pubblici. E a conferma che il Pd ufficiale e le forze di centrosinistra intendono dare una accelerata alle cose da fare, a cinque mesi dal voto per le amministrative di maggio, Muscaridola e il capogruppo Salvatore Adduce, nonchè presidente della Fondazione ”Matera -Basilicata 2019” e dell’Anci Basilicata, hanno tirato fuori le calze colme di caramelle e carbone. ” Cosa ci meritiamo – ha detto nel corso della conferenza stampa sulla situazione politico amministrativa al Comune- caramelle o carbone?” Interrogativo dalla risposta scontato con la elencazione dei risultati raggiunti dal passaggio dell’Armata Brancaleone con le forze di centrodestra all’ingresso del Pd e di componenti del centrosinistra con i risultati di Matera 2019,la pubblicazione attestazione di fine anno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella,l’acquisto del Teatro Duni sul quale si dovrà procedere con la riqualificazione e gestione, le indicazioni per il Museo nazionale di Matera, la soluzione dell’appalto comprensoriale dei rifiuti con un possibile abbattimento della Tari di almeno il 10 per cento e l’approvazione entro il 31 dicembre 2019 del bilancio di previsione. ” Non accadeva da 52 anni- ha detto. Chiunque verrà troverà i conti a posto. La giunta regionale di centro destra guidata dal presidente Vito Bardi ha fallito, perchè non ha raggiunto questo risultato. Si alzano i toni della campagna elettorale. Vedremo gli schieramenti in campo. Alla conferenza stampa mancavano gli assessori ai lavori pubblici Nicola Trombetta e il nuovo arrivato alla Mobilità urbana e altre deleghe, Tommaso Mariani, entrambi eletti nella lista ”Insieme” e ai Sassi Angela Fiore. Ci sarebbe piaciuto sentire anche un minibilancio delle cose fatte o da fare come è toccato ai colleghi Giuseppe Tragni, Gianpaolo D’Andrea, Eustachio Quintano e Marilena Antonicelli. Sarà per altra occasione…anche per altri presenti alla conferenza stampa come Maria Rosaria Mongelli e Mariangela Liantonio. Ma dipenderà anche dal sindaco se intenderà andare avanti con la stessa squadra. Lui di certo non intende candidarsi a 84 anni suonati, a meno che al sesto piano dell’edificio di via Aldo Moro non attivino i servizi di assistenza sociale per gli ultraottantenni. Chissà. Le deleghe ci sono…

