Cara Unità, quando giornale e partito erano l’anima del cambiamento

” La Festa dell’Unità? ll 1 Maggio, il 25 aprile? Per il Partito, il Pci, e per il giornale fondato da Antonio Gramsci davamo tutto senza risparmiarci. Era più di una fede, era la nostra casa, luogo e mezzo di riflessione, l’impegno di una lotta per i diritti e per la libertà”. Su questi concetti Angelo Giannella, detto il ”rosso” sia per i capelli che ormai sono virati verso il grigio e sia per una militanza, che non dimentica, e che guarda con rammarico a quanto non c’è più, è stato frettolosamente messo da parte e con non poche spaccature, accantonato, trasformato, diluito in una lunga stagione ”incolore e insapore” senza bandiere, inni e identità. Commenti amari che Angelo ripete ad alta voce, dopo un 1 maggio, che ormai è diventato il Concertone di Roma e in Basilicata una festa da tenere in un solo luogo della regione, come è accaduto quest’anno in Val d’Agri. Tutto cambiato, anche l’Unità, che non è più giornale di un partito che non c’è più, ma espressione di una gestione editoriale privata.



” Ho portato l’ Unità ovunque- dice Angelo- insieme ad altri compagni e l’attesa più grande era nei piccoli centri dove i giornali, a causa dei limiti della distribuzione arrivavano il giorno dopo. Pacchi di giornali lasciati alle sezioni, una birra e via sulla Fiat 850, che aveva bisogno di una pausa per rabboccare l’acqua del radiatore o sulla Fiat 126 in dotazione al partito. Copie che servivano per la distribuzione domenicale, le grandi ricorrenze del 1 maggio, del 25 aprile e per le feste dell’Unità che ogni Comune, dal più grande al piccolo, organizzava per tempo. Si rinunciava alle ferie. Io l’ho fatto anche per i compagni di Miglionico, dove sono nato, ma anche altrove. Un supporto organizzativo in tutti i sensi. Mi sono occupato di allestimenti e dello stand gastronomia, per la cottura delle carne. Era un modo per finanziare giornale e partito. Il Pci era una grande famiglia; era il ”partito”.



E Angelo ricorda lo spirito di pieno volontariato di compagni che si sono occupati come lui della distribuzione , della vigilanza di sezione quando il ‘’clima’’ politico diventava difficile, organizzare servizi d’ordine per manifestazioni e comizi, feste dell’Unità o preparare le liste . Così Michele Pace, Eustachio ‘’Maometto’ Greco, Giovanni Gaudiano, Lorenzo Bongermino,Mario e Franco Paolicelli, Giovanni Gaudiano, Franco Schiuma, Salvatore Adduce, Michele Ferrara che alle feste dell’Unità si occupava del ‘’gioco del coniglio’’.Ma ci sono state anche pagine di solidarietà, con il terremoto del 23 novembre 1980, quando i fratelli Giannella videro oscillare due edifici in Corso Umberto, per poi passare in sezione e quindi recarsi dal prof Lello Giuralongo per saperne di più. Si decise il da farsi e tra partito e cgil alcuni decisero di partire, portando con sé generi di prima necessità. Tra questi Pino Siggillino, Donato Lamacchia, Pino Giannella e Angelo Ciannella e altri che partirono per l’Irpinia per dare aiuto in un centro, che a tre giorni dal sisma non era stato ancora raggiunto dai soccorsi. E poi la battaglia per conquistare il primo posto sulla scheda elettorale.



‘’ Si bivaccava davanti al portone del Tribunale, in piazza Vittorio Veneto dalla notte precedente – ricorda Michele Pace, giornalista e corrispondente de L’Unità e autore di una pubblicazione sul comizio di Enrico Berlinguer a Matera . Davanti all’uscio lasciavamo una borsa per tenere occupata quella priorità. Ricordo un compagno di Irsina che aveva una gamba di legno. Serviva anche quella protesi per conquistare il primo posto del Pci sulla scheda…’’.



Ricordi, coloriture e tanto impegno per un partito e per quello che rappresentava, con quell’organo di comunicazione fondato da Antonio Gramsci. “Quante battaglie e l’Unità – aggiunge Angelo Giannella- era il nostro biglietto da visita nelle piazze, sui luoghi di lavoro, nelle famiglie, che era un tutt’uno con le bandiere rosse, l’Inno dei Lavoratori, l’Internazionale”. Angelo ha tanto da raccontare per quanto vissuto, visto, sentito da compagni e compagne, che non si sono mai risparmiati che hanno gioito e sofferto per le vittorie elettorali con quel ”Eccoci” riportato sul quotidiano gramsciano e il voto sorridente del segretario Berlinguer, protagonista, di una pagina triste de L’Unità che riportava la notizia della sua morte e poi l’Addio” avvenuto a Padova l’11 giugno 1984.



” Sembra ieri – commenta Angelo- ma sono passati 40 anni da quel giorno e qualcuno, in un mese, ha tentato di profanarne la tomba. Eravamo tristi, ma eravamo forti nei valori, nel metodo di lavoro, di confronto e in quella eredità sulla questione morale che è attuale ancora oggi, perchè mina la democrazia, e di difesa della Costituzione che si tenta di stravolgere con autonomia differenziata e premierato”. Pagine del passato di un partito che non c’è più con un grande vuoto a Sinistra, vista la corsa al centro per essere moderati a tutti i costi, che ha procurato disaffezione al voto, astensionismo e scarsa fiducia nel nuovo che non si vede… Tanto da rimediare sconfitte elettorali e disastri strategici, come continua ad accadere in Basilicata e in gran parte del BelPaese, dove il centro destra vince anche con il consenso della metà dell’elettorato.



Angelo guarda le tessere della militanza dalla Fgci al Pci, sfoglia i numeri della vera ”Unità”, rileggendo titoli e articoli sulle puntuali riflessioni dopo il voto come quello dell’Ulivo del 2001. ” Peccato – commenta Angelo-venne sprecata una esperienza e un modello, pur tra tanti limiti di coalizione, che comunque aggregava ed era un punto di riferimento. Almeno si discuteva e se le cose non andavano si apriva il dibattito per vedere dove si era sbagliato e qualcuno, se necessario, doveva fare un passo indietro. Oggi quel metodo è scomparso, si è attenuato perchè i ”partiti” di una volta non ci sono più e nemmeno le scuole di formazione. E calata anche la partecipazione e questo fa arretrare una città, un territorio. Come ne usciamo? Non è facile. Ma l’esperienza del passato insegna tanto nella militanza del Pci e tra le pagine della vecchia Unità c’è tanto a cui ispirarsi: lavoro, democrazia, solidarietà, Costituzione nata dalla Resistenza. Ripartiamo da qui”. Angelo, il rosso, è pronto…