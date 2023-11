Cappiello (Dc): E’ ora che a Matera (come Venezia) si paghi una tassa di ingresso

La proposta di Antonio Cappiello (Democrazia cristiana) di introdurre una tassa di ingresso per i turisti che giungono a Matera, è destinata ad alimentare polemiche sulla ‘’opportunità’’ di applicarla. E questo perchè diventa sempre più difficile mantenere costi e tariffe delle attività di settore, in aggiunta alla tassa di soggiorno alberghiera. Non ne conosciamo il gettito e l’impiego, fermo a un comunicato di un anno fa, relativo a un parziale recupero del fronte di evasione, ma la città deve fare i conti sul costo dei servizi di accoglienza: dall’igiene urbana all’arredo per fare un esempio. Sta di fatto che i conti non tornano e Cappiello, chiamatela pure provocazione, chiede l’applicazione di una tassa di ingresso.

Comunicato Stampa – Cappiello (Democrazia Cristiana con Rotondi – Basilicata): «Serve una tassa per l’ingresso dei turisti a Matera. Una misura per potenziare i servizi e l’accoglienza in città»

«I numeri del turismo materano devono essere interpretati. Ottimo il lavoro messo in campo dall’Apt Basilicata, ma ora è necessario lavorare per aumentare la qualità del turista che giunge nella città dei Sassi. Matera è una città internazionale che, in qualche modo, deve limitare il turismo di massa e privilegiare quel target turistico che aumenta la permanenza media di soggiorno e lascia economia sul territorio. La città si deve imporre una nuova visione per volare alto e fare quel passo decisivo che potrebbe consentire un consolidamento in termini di economia locale». È quanto afferma Antonio Cappiello, esponente di Democrazia Cristiana con Rotondi di Basilicata.

«Non è possibile vedere quei turisti che frequentano la nostra città per alcune ore, usufruendo dei servizi, senza spendere nelle nostre attività commerciali. È mortificante come magari si possa pensare di visitare i Sassi in un pomeriggio, sostando nelle vie centrali con un pranzo a sacco, senza assaggiare i prodotti tipici della nostra meravigliosa terra. Questo è un turismo controproducente che non permette di crescere, ma che anzi danneggia solamente l’economia cittadina», continua Cappiello.

«Sostengo che sia giunto il momento di attivare una tassa per l’ingresso in città in maniera tale da ricavare dei fondi che vengano poi messi a disposizione del turismo potenziando i servizi per i visitatori. Così come le grandi città turistiche, Matera non può pensare di non approfittare di questa notorietà oramai internazionale. Si tratta, infatti, di una tassa che accrescerebbe ulteriormente le nostre risorse, migliorando notevolmente il senso di accoglienza», conclude Antonio Cappiello, esponente di Democrazia Cristiana con Rotondi di Basilicata.

21/11/2023

Democrazia Cristiana Basilicata