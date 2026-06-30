Caporalato, sicurezza e giornalisti. Ministro Piantedosi a Matera rassicura

L’impegno c’è ma occorre lavorare sodo per ottenere risultati, sia che si tratti di vecchi problemi come il caporalato in agricoltura, che nell’Italia meridionale soprattutto continua a resistere con diverse forme organizzative di sfruttamento dei migranti, sia per tutelare i giornalisti dalla schiena dritta che continuano a portare avanti inchieste per la verità e per rispetto dei cittadini, come è accaduto per l’attentato del 16 ottobre 2025 al giornalista della trasmissione Rai ” Report”, Sigfrido Ranucci, con l’arresto degli autori ma non ancora dei mandanti di quell’episodio criminoso. Su questi temi il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, è stato preciso e ha risposto volentieri alle domande dei giornalisti, prima di presiedere il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dal prefetto di Matera Maria Carolina Ippolito.



Un incontro per fare il punto su diverse problematiche di ”illegalità” nel Materano. Nella lotta al caporalato Piantedosi ha detto che il Governo ha messo in campo iniziative importanti, con il ministro del lavoro Elvira Calderone. ”Purtroppo -ha detto Piantedosi- è un fenomeno difficile debellare. Ci sono ulteriori misure da adottare: innanzitutto risorse per i controlli e le ispezioni , incremento del personale e poi misure di prevenzione. Stiamo cercando di canalizzare soprattutto quello che riguarda il lavoro straniero, sulla regolarizzazione dei flussi di ingresso . E’ un lavoro che portiamo avanti in maniera progressiva e con il coinvolgimento di tutti. C’è già, a livello nazionale, un tavolo con tutte le organizzazioni sindacali e professionali. Vi ho partecipato con i colleghi dei dicasteri al lavoro e all’agricoltura. E’un lavoro proficuo, con iniziative molto importanti assunte con il ministro Elvira Calderone”.

E sul tema della legalità e, in particolare, della tutela della libertà di stampa, il ministro ha commentato gli arresti degli autori degli attentati al giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci.”Mi sono completato con i Magistrati per il lavoro svolto e il risultato ottenuto-ha commentato il Ministro-sia pure ci siano voluti dei mesi. Ma è l’ennesimo caso che dimostra le capacità organizzative di Magistratura e Forze dell’Ordine, che portano prima o poi alla soluzione di casi ed episodi delittuosi”. E Piantedosi ha rassicurato sulla possibilità nel nostro Paese di potere fare giornalismo d’inchiesta.”Assolutamente sì-ha proseguito il Ministro. Su questo siamo molto attenti non solo con le attività delle forze dell’ordine, ma abbiamo un osservatorio sugli atti rivolti verso i giornalisti, con atti di prevenzione e contrasto”. Poi la conclusione della serata materana del ministro per il concerto della banda della Polizia di Stato alla Cava del Sole.

