Capolongo commissario prefettizio a Tricarico

Non c’è stabilità al Comune di Tricarico, caratterizzato da una situazione politica precarica, fatta di ricorsi,sentenze e di nomine commissariali. Un atto dovuto, l’ultimo di oggi, dopo le dimissioni di sette dei 12 consiglieri comunali, eletti nel 2019 insieme al sindaco Vincenzo Carbone. E la nota della Prefettura di Matera ne è la conferma.



“Il Prefetto di Matera, dott. Sante Copponi, a seguito delle dimissioni di sette consiglieri comunali su dodici – riporta il comunicato- del Comune di Tricarico ha sospeso, in attesa di scioglimento, il Consiglio comunale di Tricarico, essendosi determinata l’ipotesi dissolutoria dell’organo elettivo prevista dall’art.141, comma 1, lett. b) n.3 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

In attesa dello scioglimento del Consiglio Comune, considerato che nel suddetto Ente non può essere assicurato il normale funzionamento dell’organo elettivo, il Prefetto ha, contestualmente, nominato la dott.ssa Emilia Felicita Capolongo, Vice Prefetto di questa Prefettura-UTG, Commissario prefettizio per la provvisoria gestione del Comune di Tricarico, al quale sono stati affidati i poteri del Sindaco, della Giunta municipale e del Consiglio comunale”. Non sappiamo quanto durerà la fase di gestione commissariale e se si andrà al voto con le politiche del 25 settembre. Argomento sul quale a livello nazionale non si sa ancora nulla.