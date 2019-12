Falce e martello sono il passato (tradito e svenduto) dagli sciagurati e opportunisti eredi di quanti se ne sono strafregati dell’appello sulla questione morale di Enrico Berlinguer, per esempio, scendendo a compromessi con la lobbye della flessibilità e del precariato del lavoro, favorendo una politica dalle mani libere che continua a procurare danni all’economia e alla democrazia del BelPaese. Destino segnato? A Sinistra, quella vera e di militanza, con tutto quello che puo’ e non puo’ piacere dell’esperienza sessantottina, c’è chi come il battagliero Mario Capanna tira fuori una ventata di ottimismo e guarda ai movimenti di questi tempi, dalle avanguardie per il clima alle primavere di mezzo mondo alle sardine stipate in piazza, per affermare che qualcosa si sta muovendo. Lo abbiamo incontrato a Matera nella giornata di chiusura dell’anno da capitale europea della cultura, un anno formidabile …come quelli descritti da Mario Capanna nel libro del 1988 ‘’ Formidabili quegli anni’’ presentato qualche anno dopo anche in piazza Giovanni Pascoli davanti alla Libreria dell’Arco. Altri tempi. Poi Capanna è tornato e ne abbiamo parlato in altro servizio https://giornalemio.it/politica/torna-capanna-per-il-68-di-noi-tutti-o-quasi/ Oggi che si occupa di altro, di produzioni biologiche, con quel cuore verde che potrebbe riaggregare a Sinistra lo spronano all’acuta analisi- per dirla con una nota canzone di Edoardo Bennato-su quello che sta accadendo e potrebbe accadere, citando anche Papa Francesco. Manifesto ‘’capanniano’’ ai liberi e motivati, che non hanno portato il cervello all’ammasso.”E’ vero – dice Capanna- che adesso, a prevalere,è la delega, la rassegnazione e la sfiducia , però è anche vero che cominciano a muoversi delle cose importanti e non solo le “sardine” che, comunque, esprimono un desiderio di ritorno alla partecipazione politica. Ma penso sopratutto a questi giovani e giovanissimi come Greta Tumberg e altri , che in tutto il mondo si mobilitano per porre un limite ai mutamenti climatici .Questo è un fatto di straordinaria speranza .L’Italia ha una bella tradizione. ll 1968 italiano è stato il più lungo in Occidente , quindi l’Italia ha radici per poter riprendere un discorso interrotto e portarlo molto avanti. Questa è la mia speranza’’.

E la Sinistra deflagrata per la scientifica e deleteria svendita accelerata dal crollo del Muro di Berlino e dall’arrivo di personaggi sinistri e sinistrati, che hanno demolito ma non riformato, all’insegna del potere per il potere. “E’ la Sinistra – precisa Capanna- che oggi e da un po’ che è fragile , quella che eravamo tradizionalmente abituati a chiamare di Sinistra. Il Pd da tempo non ha più nulla di Sinistra. E però questi movimenti (clima, primavere, sardine ecc) possono ricreare lo spazio, quella che possiamo chiamare la Sinistra del Terzo Millennio, che però deve essere radicalmente diversa dalle esperienze precedenti. Come sarà? Certamente incentrata sui temi strategici , i cambiamenti climatici, lavoro,diritti, una lotta tenace per la pace . La definizione di Papa Francesco è che siamo davanti a una guerra mondiale ”a pezzi” . E ha ragione. Dobbiamo assolutamente fermarla. Ridistribuire la ricchezza. Siamo arrivati alla società dell’1 per cento dell’Umanità, che possiede beni e ricchezze superiori al 99 per cento degli esseri umani. Una cosa pazzesca . Non si puo’ andare avanti così. Ecco perchè ci sono ribellioni dappertutto, di segno diverso . Ma da Hong Kong al Cile, dall’Iran alla Francia e via di questo passo. E quindi bisogna raccogliere questi segnali e dare loro uno sbocco positivo. Da qui la necessità di ricostruire idee strategiche, proprie che siano capaci di rigalvanizzare il cuore e la mente di milioni di persone”. Siamo al progetto e al sogno. Capanna ci crede e sa bene, da produttore biologico, che occorre seminare bene per raccogliere frutti di qualità. In piazza allora, come 50 anno fa e passa…