Cantieri stradali ad Altamura tra Piazza Zanardelli e dintorni

Che ben vengano gli appalti per opere pubbliche che procurano lavoro, reddito, e contribuiscono a migliorare vita, decoro e funzioni delle città. Ad Altamura sono stati avviati i lavori per il restauro e risanamento conservativo, lungo l’asse via Matera- via dei Martiri, con una pavimentazione in pietra (al posto dell’asfalto), il restauro della scalinata e la messa a dimora di alberi. Lavori che si aggiungono ad altri, come riporta il comunicato dell’Amministrazione comunale, già in corso di esecuzione e altri ne partiranno. Qualche disagio per cittadini e per la viabilità. Ma ne vale la pena…



Opere pubbliche: in piazza Zanardelli iniziati i lavori di sistemazione e verde pubblico.

Sono iniziati i lavori per l’appalto di “Restauro e risanamento conservativo di Piazza Zanardelli – percorso di Collegamento di via Matera e viale Martiri”, finanziato con fondi PSR 2014/2020 intervento 4.1 Gal – Terre di Murgia”. Il progetto prevede la riqualificazione del percorso di collegamento tra Viale Martiri-Via Matera in Piazza Zanardelli con una pavimentazione in pietra (al posto dell’asfalto), con il restauro della scalinata e con la messa a dimora di alberi.

Il sindaco Vitantonio Petronella e l’assessore ai lavori pubblici Michele Mirgaldi sottolineano che si tratta di un tassello della complessiva opera di riqualificazione e manutenzione straordinaria dell’intero asse delle ville comunali, a cui verranno ridati la dignità e il decoro che meritano questi importanti luoghi di vita cittadina e di socialità.

In tutto gli interventi sulle ville comunali sono 4. A tal proposito, si ricorda che:

– sono in corso i lavori del primo e del secondo stralcio della villa comunale (villa grande) compresa fra via Mastrangelo, via Sella e via dei Mille – investimento con fondi comunali;

– con fondi Pnrr sono programmati il restauro e la manutenzione straordinaria delle altre due villette comunali.

Scheda progettuale sul “Percorso di Collegamento di via Matera e viale Martiri in piazza Zanardelli”: elenco interventi

• Sostituzione della pavimentazione asfaltata del percorso di collegamento tra Via Matera – Viale Martiri con pavimentazione in basole di pietra;

Raccolta delle acque meteoriche di dilavamento;

• Messa a dimora di 3 Cedri al fine di ripristinare l’aspetto storico-architettonico prevalente di Piazza Zanardelli;

• Messa a dimora di 8 Olmi sull’area pubblica di via Matera, prospiciente la scalinata monumentale di Piazza Zanardelli, per incrementare il verde di fronte all’ex GIL (scuola “Mercadante”);

• Restauro della scalinata monumentale di Piazza Zanardelli con installazione di un corrimano centrale;

• Introduzione di soluzioni innovative consistenti nel posizionamento di una centralina meteo con telecamera.

Durata dei lavori: 138 giorni consecutivi dalla sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori.

Importo complessivo a disposizione €239.700,00 di cui € 191.760 Fondi Regionali e € 47.940 fondi comunali (avanzo di Amministrazione).

Aggiudicazione definitiva con determina dirigenziale n. N. 1615 del 06/10/2023 alla Clemens Costruzioni SRL, Altamura, per un importo dei lavori pari a € 157.566,20, oltre IVA, e a € 9.145,08 per oneri della sicurezza.

