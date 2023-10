Candidato Chiorazzo la invitiamo a un confronto pubblico

A chiederlo è il presidente onorario dell’Associazione Nuova Sanità e Benessere, Leonardo Pinto, desideroso di conoscere il candidato moderato per l’area di centrosinistra, alla presidenza della giunta regionale di Basilicata, Angelo Chiorazzo, imprenditore del settore della cooperazione . E , soprattutto, cosa ne pensa di temi di interesse generale che riguardano il futuro di una regione che perde abitanti, subisce un continuo taglio di servizi e ha una scarsa autonomia decisionale, visto che la cabina di regia è a Roma…. E Pinto, reduce da un convegno a Corleto Perticara ( Potenza) spinge per una risposta entro 8 giorni. Attendiamo sviluppi. Di seguito la lettera di Pinto in formato pdf.

Confronto Pubblico con Chiorazzo candidato Presidente Regione Basilicata