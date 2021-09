Sappiamo quanto l’amico e collega Armando Lostaglio sta facendo e continuerà a fare con il suo cineclub ‘’ Vittorio De Sica’’ nel Vulture e come qualificato critico cinematografico in festival e rassegne in Italia e all’estero. E ci piacerebbe che tanto impegno riconosciuto (provate a scorrere il web e ne avrete conferma) possa avere riscontro anche nella sua Rionero, che vanta – purtroppo- un primato negativo e cronicizzato. Non ci sono né un cinema e né un teatro. Armando che meriterebbe di fare l’assessore alla Cultura, per competenze ed esperienze maturate sul campo e costruite con tenacia e di tasca propria, ci descrive quello che la sua città ha perso negli anni. Tante esperienze, nomi di cinema e teatri, ambienti, famiglie, imprenditori, gestori, finite nell’album delle incompiute e delle occasioni mancate. Ma può la città di don Giustino Fortunato andare avanti senza luoghi per fare e ospitare cultura : dal cinema ai diversi linguaggi dell’audiovisivo al teatro con tutta la filiera che ruota intorno? Musica, grafica, scenografia, danza e altro ancora. Sono tutte opportunità che possono contribuire a rivitalizzare il tessuto socio economico cittadini e a trattenere dalle nostre parti tanti giovani, che sono il futuro di Rionero, del Vulture e della Basilicata. E allora candidati sindaci Donato Libutti (Onestà e capacità), Mario Di Nitto ”Oltre”, Roberto Iosca Rionero per il Vulture” e ” Nicola Asquino” Cambiavento” , dopo aver letto la nota di Armando pensateci. E prendete un impegno per la vostra Rionero. Cinema e teatro vanno riaperti.



Rionero in Vulture senza cinema e teatro, dopo 150 anni

di Armando Lostaglio

Mentre si avverte un bisogno ritrovato di aggregarsi intorno ad eventi culturali, dopo oltre un anno e mezzo di chiusura, da queste parti si riscopre con rammarico che non esistono più punti di aggregazione.

Una comunità, senza una sua piazza-agorà e senza un teatro, annienta ed annichilisce una storia che ha quasi tre millenni, ed è indegna di chiamarsi tale. Non è comunità, ma congerie irrilevante di case e di abitanti.

E’ l’amara considerazione che scaturisce all’interno della comunità di Rionero in Vulture, che da un decennio non ha più un suo cinema né un teatro. Nonostante tutto, il CineClub “De Sica” Cinit – che abbiamo fondato da quasi un trentennio – non smette le proprie attività di cultura cinematografica, compiendone almeno una quarantina ogni anno, non solo nella città fondativa. Si utilizzano sale di “fortuna” (centro Anziani, quello giovanile parrocchiale) adibendole alla bisogna, oppure realizzando proiezioni in arene d’estate (come al MonticchioCineLaghi) o in atri storici (Giardino palazzo Fortunato). “Portatori sani di bellezza” definisce il sociologo De Masi chi diffonde cultura.

Il moderno Cinema teatro Arcobaleno, con 420 posti, su due piani, chiuso da dieci anni, fu fra i primi ad utilizzare il Cinemascope in regione negli anni ’70; gestito dalla signora Linda Larotonda Vorrasi, moglie del cav. Vincenzo, (e dai figli Bruno, Lillino e Gigetto) da sempre impegnato nel settore delle sale e teatri a Rionero in Vulture, proponeva una ricca programmazione di film appena distribuiti nei circuiti. In quella sala si sono svolte le mostre CinEtica del De Sica, (ben diciotto) oltre a spettacoli teatrali e canori (Le 7 note del Vulture e altro). Oggi rimane chiuso (si vocifera che potrebbe riaprirsi), come sbarrato e in disuso totale è il Teatro La Piccola, un vecchio magazzino ferroviario adiacente alla stazione, restaurato e adibito a teatro sperimentale, oltre che a proiezioni per le scolaresche, rimodernato verso la fine degli anni ’90 e capace di una ottantina di posti. Nasceva su idea del regista e sceneggiatore Pasquale Plastino, autore di diversi film di Carlo Verdone.

Riavvolgiamo la nostra moviola del tempo, e scoprire a ritroso quanto teatro e cinema, fin dagli albori del cinema muto, Rionero e i suoi intraprendenti cittadini, sono stati capaci di realizzare.

Apprendiamo le note dal libro Il teatro a Rionero – Maschere e tradizioni dall’Unità d’Italia ai giorni nostri scritto dal docente Mauro Corona (Rino), attore fondatore del Gruppo 8 (1977) e già calciatore della storica Vultur, fondata da suo padre don Pasquale (cui è intitolato lo stadio).

Dopo l’Unità d’Italia, a Rionero si intravvede uno spiraglio di ripresa, tanto da diventare uno dei centri più attivi e culturalmente avanzati, punto di riferimento della intera area. L’attività dello spettacolo dal vivo dà i primi vagiti già dalla fine dell’Ottocento: si realizza il Teatro San Carlino in Largo Purgatorio, somigliante al San Carlo di Napoli, con una decina di anni ininterrotti di spettacoli. Il nuovo secolo impresse un risveglio in tutti i campi e il teatro del primo Novecento fu di matrice prettamente popolare e gli spettacoli si realizzavano in locali occasionalmente adibiti a teatro: nei due locali di Via Raffaello (in seguito Mulino Di Lucchio), dove l’attività veniva gestita da Antonio Lu Turc’, e negli spazi dell’ex Taverna Amorosino in Via Nazionale.

Con la prima guerra mondiale, si frammentarono le attività di arte e di cultura; nonostante i disagi sociali, proprio in questi anni entrò in funzione il Teatro comunale Eden che continuò a mantenere una certa attività con spettacoli di burattini e marionette, fino all’arrivo del cinema muto.

Ma che jè stu cinematografo??? Si chiedevano i rioneresi, e anche dai paesi vicini arrivavano cittadini rapiti da cotanta curiosità. Arrivato il cinema a Rionero, l’Eden iniziò regolarmente la proiezione di film muti e film Istituto Luce.



Si realizzò il Cinema Jolanda, e il San Marco al fianco della chiesa Madre; il Combattenti, si realizzò con il contributo dei reduci del primo conflitto mondiale, come da foto archivio Lacetra: commovente l’impegno di quei giovani. La progettazione veniva affidata all’ingegnere Giuseppe Catenacci, da sempre amico personale del senatore Giustino Fortunato.

Al centro della centralissima Piazza XX Settembre, sorse così un maestoso edificio nel quale l’ingegnere ricavò una sala a ferro di cavallo che poteva ospitare oltre trecento persone. Il cineteatro venne denominato Combattenti. Tale struttura sopravvisse fino agli ultimi anni ’70, ma con la parentesi dei film a luci rosse. Una fine poco gloriosa, tenuto conto che qui venne proiettato, fra le anteprime in regione, Il padrino di F.F. Coppola, ai primi anni ’70. Rimase pressoché abbandonato a seguito del terremoto del 1980. Nel 2005 viene deciso l’abbattimento in quanto ritenuto fatiscente, a seguito di una delibera della Giunta Romaniello, nonostante una tesi di laurea di studentesse di architettura ne avesse sancito la possibilità di un totale recupero. Ai rioneresi è stato così sottratto un ultimo baluardo di civiltà, una offesa alla memoria dei padri Combattenti e Reduci; ai cittadini non è dato sapere, dopo la demolizione, dove sarà stato ricostruito.

I centocinquant’anni di avventura del cinema e del teatro a Rionero si concludono con rimpianto e rammarico. Sfuma quell’antico amore che i rioneresi hanno sempre nutrito per l’arte dello spettacolo.