Candidati sindaci di Altamura. Campo 65 nei vostri impegni

La giornata di domenica 16 aprile è di quelle che favoriscono una escursione nella memoria della storia di Altamura, del Mezzogiorno e di una Italia che si appresta a celebrare la ‘’ Liberazione’’ in un clima di ‘’travisamenti’’ della Costituzione, che intaccano i principi della nostra democrazia. Campo 65, il più grande campo di prigionia italiano della seconda guerra mondiale, collocato sulla murgia tra Altamura e Gravina, è l’emblema di un impegno da portare avanti anche nel futuro consiglio comunale, che nascerà dalle elezioni amministrative di Altamura. Per i candidati sindaci è l’occasione per riannodare i fili con la storia passata e con un progetto da consegnare e per coinvolgere le giovani generazioni. E’ nella storia della ‘’Leonessa di Puglia’’ e di quello che continua a rappresentare per il meridionalismo di ogni epoca. Storia, ma anche interventi per consolidare, restaurare i fabbricati che hanno ospitato e custodito la memoria di quanti hanno vissuto di stenti e speranze a Campo 65. Ai candidati sindaci il compito di farci sapere, dopo la visita, come intendono muoversi se vinceranno le elezioni o se dovessero impegnarsi anche tra i banchi dell’opposizione.



CAMPO 65 HA BISOGNO DI TE: visita guidata dell’Associazione Campo 65 con i candidati alle prossime amministrative di Altamura.

Domenica 16 aprile 2023 ore 10:00 – SS96 Altamura – Gravina.

Tra Altamura e Gravina sorgeva il più grande campo di prigionia italiano della seconda guerra mondiale, poi divenuto Campo Istruzione per l’Esercito di Liberazione della Jugoslavia ed infine Centro Raccolta Profughi Istriano-Dalmati e provenienti dalle ex-colonie (e non solo). Di circa ottanta edifici restano una dozzina di baracche in rovina, compresa la palazzina comando ben visibile dalla SS96. Il suo nome era Campo per prigionieri di guerra nr.65 Gravina (o Campo pg.65).

L’associazione Campo 65, e la comunità di patrimonio internazionale che si è raccolta attorno ad essa, si occupa dal 2019 della valorizzazione di questo luogo e delle sue memorie.

Oltre 4 anni di ricerche, attività, rassegne, visite guidate sono serviti a riaccendere un faro potente su questo luogo dimenticato.

Invece poco, pochissimo è stato fatto per salvare le poche strutture sopravvissute. Purtroppo non saranno sufficienti un cancello, qualche cartello di avvertimento o una targa commemorativa ad evitare il crollo delle strutture. Serve molto, molto di più: occorre una precisa assunzione di responsabilità da parte degli amministratori della Città di Altamura (proprietaria del sito). E’ per questo motivo che l’Associazione Campo 65 ha deciso di incontrare i candidati sindaci (e consiglieri) Domenica 16 Aprile proprio sul campo per una visita guidata, con l’obiettivo di far conoscere la storia, le potenzialità e le condizioni in cui versa questo luogo al fine di far comprendere l’importanza, la responsabilità e le sfide che chi si accingerà ad amministrare questa città avrà l’onore e l’onere di dover raccogliere.

Evento aperto a tutta la cittadinanza.

Questo il link dello svincolo sulla SS96 per arrivare al Campo 65 (https://goo.gl/maps/ofbkqHPpCVHK9Gkv9)

Qui il video del Campo 65 con immagini dall’alto https://www.youtube.com/watch?v=SHIQob_dOnY

IN ALLEGATO COMUNICATO STAMPA, FOTO DELL’EPOCA, IMMAGINI ATTUALI (scatti di PIERO AMENDOLARA)

Per informazioni Associazione “Campo 65” 389 1164420 – 340 7547946

Pagina Facebook https://www.facebook.com/campo65prigionieridiguerra

Canale Youtube https://www.youtube.com/channel/UCMsSCXuN7NHlCEL3abfK6aA

Canale Instagram https://www.instagram.com/campopg65/