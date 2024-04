Candidati in confusione elettorale….Marrese attento!

Sono elezioni che hanno gettato in una profonda confusione sicuramente gli elettori, che ora (a venti giorni dall’apertura dei seggi) meriterebbero parole chiare, magari qualche notizia su cosa si pensa di fare per loro e come (per evitare l’accumularsi di promesse al vento). Ciò avrebbe dovuto prevedere un programma e una visione del futuro di questa terra fornita da ognuna delle coalizioni chiaro e conciso. Al momento sembra che si vada avanti in ordine sparso. Con i 258 candidati lanciati allo sbaraglio a parlare (e qualche volta a sparlare) per conto proprio…ognuno alla ricerca del suo piccolo cono di luce, nella speranza di conquistare uno dei 20 posti a concorso elettorale. In questo scenario la confusione di cui parlavamo all’inizio, sembra avvolgere anche -inevitabilmente i candidati- almeno qualcuno meno smaliziato. Uno che sembra appartenere a questa categoria è un certo Domenico Dragonetti (candidato del potentino nella lista Basilicata Unita per Marrese Presidente). Il nostro, infatti, nella foga di sostenere che con l’avanzare della campagna elettorale i punti di distacco con il centro destra saranno sicuramente surclassati grazie al montante “malcontento per i 10 anni di disastri fatti da Bardi e Pittella che oggi si propongono di governare ufficialmente insieme la Basilicata dopo averlo fatto in passato col consociativismo“…va un poco in confusione sulla storia politica della Regione ai cui scranni si candida. Quanto sia vergognosa la scelta di Pittella di candidarsi a sostegno di Bardi, abbiamo avuto modo di stigmatizzarla. Ma che si accusi i due di aver governato insieme la Basilicata “in passato col consociativismo” è roba da far ridere i polli, considerato che nel precedente quinquennio pittelliano Bardi qui non esisteva. Ma accanto a questa balla, il nostro non si accorge (o lo sa e lo fa intenzionalmente?) tira un colpo basso anche a Piero Marrese e al suo partito il PD che era il partito di Marcello Pittella e che con lui ha governato in quei cinque anni che lui associa nei “10 anni di disastri fatti da Bardi e Pittella“. Se lo ha fatto per superficialità è grave. Ma lo sarebbe pure se lo avesse fatto da “chiorazziano della prima ora“, per sottrarre voti ad PD che lo ha deluso per aver mollato nel mezzo della tenzone il suo beniamino. Comunque sia, le Penelope nel centrosinistra sembra non smettano di lavorare mai. Fanno anche gli straordinari. Ecco a seguire la nota diffusa dal candidato Dragonetti: “Solo sette giorni fa le veline del centrodestra sbandieravano un vantaggio di 11 punti sul centrosinistra dato dai sondaggi, oggi sono costrette a esultare per un sondaggio che riduce il vantaggio a soli 5 punti. E mancano altri 20 giorni di campagna elettorale.

Certo, se non si votava proprio il centrodestra poteva tranquillamente dirsi al sicuro. Ma con l’approssimarsi del voto e con l’interesse della gente che sale emerge tutto il malcontento per i 10 anni di disastri fatti da Bardi e Pittella che oggi si propongono di governare ufficialmente insieme la Basilicata dopo averlo fatto in passato col consociativismo.

Il gioco oramai è svelato e la Basilicata è pronta a prendersi la sua rivincita. E questo, ancor più che i sondaggi, lo dicono le tante persone che stanno partecipando alle iniziative del fronte moderato e progressista.” Distinti saluti -Domenico Dragonetti

Candidato Consigliere regionale per la lista Basilicata Unita Marrese Presidente).

PS. a dimostrazione che nel mentre non è stato presentato un programma della coalizione che sostiene Piero Marrese, vi sono le presentazioni dei programmi delle singole liste. Come quello di BCC (Basilicata Casa Comune) che riceviamo -dopo aver pubblicato questo articolo- e che potete leggere quì: programma bcc .