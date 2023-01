Campo democratico: concentrarsi su progetti compatibili con capacità realizzative e concluderli

Il gruppo consiliare Campo democratico (Paterino-Visaggi-Di Lecce), in una nota sottolinea che “ha condiviso e sostenuto l’azione di governo dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico Bennardi per alcuni importanti obiettivi centrati, rimarcando che ormai occorre accelerare nei processi decisionali, concentrandosi sulle priorità della città, in ossequio agli impegni presi in campagna elettorale. Un esempio positivo è quello del bando per il servizio civile universale, che scadrà il prossimo 10 febbraio; un’occasione importante per i giovani finora sempre persa, ma oggi finalmente agganciata grazie alla perseveranza dell’Amministrazione comunale. -commentano da Campo democratico- Poi c’è la buona gestione del verde urbano, che ha portato la città a essere più pulita e ordinata. Un altro importante traguardo è quello dell’efficientamento energetico, di cui si parlerà domani in una conferenza stampa, che porterà a un risparmio nelle casse comunali pari al 74% sui consumi ordinari, con un notevole restyling estetico nei rioni Sassi e funzionale su tutta la città.

Senza dimenticare, sullo stesso tema, la realizzazione delle Comunità energetiche, che partirà nei prossimi mesi dopo l’approvazione dei decreti dal governo centrale. Quindi, da oggi auspichiamo unità e coesione della maggioranza nell’imprimere un impulso deciso a tutti i progetti prioritari, compatibilmente con le difficoltà finanziarie e gli effetti dell’imprevedibile depotenziamento di alcuni uffici.

Proprio per queste ragioni -concludono i consiglieri- secondo noi occorre concentrarsi su progetti compatibili con le proprie capacità realizzative e concluderli con determinazione, anche per non rischiare di perdere importanti risorse pubbliche già destinate.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.