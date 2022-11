Campo democratico: bene assegnazione del Comune all’ATER di aree per 27 alloggi popolari

I consiglieri comunali Michele Paterino, Mariacristina Visaggi e Franco Di Lecce del gruppo consiliare “Campo Democratico” con una nota “esprimono piena soddisfazione per l’approvazione nel consiglio comunale del 4 novembre scorso della delibera che assegna all’ATER, nell’ambito di “Matera 90” , aree per realizzare 27 alloggi popolari da destinare alle famiglie a basso reddito sempre più numerose nella nostra città che non hanno capacità di risparmio né di accesso al credito per l’acquisto della prima casa, né possono permettersi di affittare una abitazione a prezzi sostenibili.

Il provvedimento di assegnazione, sollecitato dallo stesso gruppo consiliare nello scorso mese di giugno, è stato approvato dalla maggioranza consiliare e da solo due consiglieri di minoranza (Lisurici e Sassone).”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.