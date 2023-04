Campo 65 aperto a visite guidate per Festa della Liberazione

L’impegno c’è e i volontari di Campo 65, a cominciare da Domenico Bolognese, hanno mantenuto l’impegno di far visitare quel luogo della memoria, che ha visto passare in quella triste realtà tanti internati che hanno vissute le sofferenze del secondo conflitto mondiale. Ma è anche un luogo di riflessione, dove pace e libertà sono i temi che risuonano da anni nella mente di chi lo visita e apre a un lavoro di rete. Campo 65 per la Liberazione e con tanti progetti da portare, a cominciare da quello per gli interventi di conservazione e restauro degli immobili rimasti. Dovranno farlo i candidati sindaci, se saranno chiamati a guidare il Comune di Altamura o a svolgere un ruolo di opposizione. Anche questo è 25 aprile…



PROGRAMMA VISITA GUIDATA DI MARTEDÌ 25 APRILE

Ricordiamo l’appuntamento del 25 aprile al Campo 65, sulla Statale 96 in direzione Gravina in Puglia .

START alle ore 9.00

I partecipanti si raduneranno all’ingresso dell’area da dove partirà la visita guidata alla scoperta dei resti del più grande campo di prigionia in Italia durante la seconda guerra mondiale: la palazzina comando, il giardino e la fontana, la torre serbatoio, la cabina elettrica, le altane di guardia, le baracche dei prigionieri in muratura ed anche i resti degli edifici demoliti oggetto di scavi e di studio da parte degli archeologi delle Università di Bari e Foggia.

Per esigenze di sicurezza non è consentito l’accesso alle strutture dalle quali bisognerà mantenere anche una distanza di sicurezza di almeno 10 metri. Durante il percorso i volontari dell’Associazione Campo 65 Aps illustreranno le vicende storiche salienti che hanno visto protagonista il Campo 65, con particolare riferimento alle tre diverse fasi di utilizzo dello stesso:

1) Campo di prigionia per militari britannici e del Commonwealth (1942/1943);

2) Campo di addestramento ed istruzione dei volontari delle Brigate d’Oltremare dell’Esercito Popolare di Liberazione della Jugoslavia (1943/1945);

3) Centro di raccolta profughi provenienti dall’Istria e dalla Dalmazia ma anche dall’Africa e da altre zone d’Europa (1951/1962).

Ringraziamo per la partecipazione il prof. Giuliano De Felice dell’UNIBA – che ci aggiornerà sugli esiti delle ricerche archeologiche condotte nell’area negli ultimi tre anni – l’arch. Pasquale Gentile che, insieme all’Ing. Vito Giordano dell’Associazione Campo 65, descriverà, da un punto di vista tecnico, le attuali condizioni di fatiscenza dei fabbricati ed i possibili interventi necessari per il loro recupero.

L’occasione sarà gradita anche per informare i presenti a partire dai candidati alle prossime elezioni dell’attuale situazione dell’area da un punto di vista amministrativo.

Durata prevista visita max 2 ore.

Questo il link su Google Maps per lo svincolo sulla SS 96 Altamura – Gravina

https://maps.app.goo.gl/rJb4r4TAZqBQ9mG6A?g_st=ic

EVENTO APERTO AL PUBBLICO

(Percorso non adatto a chi ha difficoltà di deambulazione)