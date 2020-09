Fantasia in giro poca. Santini standard, slogan rassicuranti, di speranza tra il consolidato ”già visto” e le pietre miliari di lavoro, affidabilità, senso Comune o in comune tra cartaceo, social e strette di mano. Del resto a Matera c’è stato poco tempo e per pianificare e mettere mani al portafogli ce ne vuole. Servono ispirazione e fede e non è da tutti. Ricordiamo il il pugliese Porcelli che tirò fuori una unica e irripetibile filiera di santini ispirati a motti e pose del capo del fascismo Benito Mussolini e con risultati in alcuni casi davvero efficaci. Ne abbiamo ritrovati alcuni sul sito www.elvioporcelli.it e colpiscono per quella grafica vintage, fedele alla linea del tempo. Un invito a votare per il gran consiglio comunale del 2001 o per le regionali e le politiche del 2005, 2008 e con gli slogan ”Credere, obbedire, combattere”, ”Pochi sguardi nobili vedrai l’aurora”, ” Vincere e vinceremo”, ” Chi vola vale, chi vale vola, chi non vola è un vile”e ” E’ l’aratro che traccia il solco e la spada lo difende”e ” L’Italia agli italiani” . Slogan,quest’ultimo, di ritorno…