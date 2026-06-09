CambiAMO Tursi primo consiglio in piazza con la nuova giunta

Una scelta, quella del neo sindaco di Tursi ( Matera) Maria Anglona Adduci, all’insegna dell’inclusione e di un rapporto diretto con i concittadini, in piazza, l’agorà del passato dove ci si incontra e si affrontano i problemi di una comunità. Nella prima seduta consiliare, fuori dal Municipio, il primo cittadino ha presentato la nuova squadra. Nella gran parte dei casi si è trattato della prima volta, come il sindaco, alla guida della città di Albino Pierro e di tante risorse culturali da promuovere, organizzare, per portare valore aggiunto all’economia locale. C’è tanto da fare. Ma chi ben comincia, come si suol dire, è a metà dell’opera. Auguri al sindaco, agli amministratori e ai tursitani per tutto quello che ci faranno sapere sul futuro del loro comune, che è tanta parte della storia della Basilicata.



Comunicato stampa n. 1

09-6-2026

TURSI: Presentata la nuova giunta comunale

La lista Civica cambiAMO TURSI, che ha vinto le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, si è insediata e a seguito della proclamazione degli eletti, il sindaco di Tursi, Maria Anglona Adduci, ha nominato i componenti della nuova Giunta comunale, attribuendo le relative deleghe e la funzione di vicesindaco.

La nuova Giunta comunale è composta dal Sindaco e da 4 assessori: Antonio Di Matteo, vicesindaco con delega al Bilancio, Patrimonio e Agricoltura; Leandro Domenico Verde, assessore con delega alle Politiche Sociali e Salute, Turismo, Cultura, Eventi e Spettacoli, Polizia Locale e Comunicazione Istituzionale; Domenico Gulfo, assessore allo Sport, Politiche Giovanili, Volontariato e Associazionismo; Maria Francesca Santagata, assessore all’Ambiente e Territorio, Gestione Rifiuti, Scuola e Politiche dell’Infanzia, Edilizia scolastica, Trasporti e Servizi cimiteriali.

Presidente del Consiglio è stato eletto Giuseppe Cristiano, con delega ai Rapporti Istituzionali, vicepresidente Federico Lasalandra, consigliere di minoranza; Jacopo Mastrosimone consigliere delegato all’Innovazione, Centro Storico e Rapporti con le frazioni; Biagio D’Onofrio, consigliere delegato al Commercio e Attività Produttive; Filomeri Bruneo, consigliere per le Pari Opportunità, le Politiche per l’Integrazione e il Tempo libero.

Il sindaco Maria Anglona Adduci, che mantiene la delega ai Lavori Pubblici, dopo il primo consiglio ha dichiarato: “Sono davvero orgogliosa di poter presentare ai cittadini la nuova Giunta e i consiglieri comunali di CambiAMO TURSI, un progetto civico aperto, in discontinuità con il passato e inclusivo che ha vinto le elezioni comunali di maggio grazie ai cittadini che hanno scelto il cambiamento e mostrato una grande partecipazione al primo consiglio comunale che si è svolto ieri pomeriggio in piazza. Ora, con grande entusiasmo, sano rinnovamento e nuove competenze, siamo pronti ad amministrare la nostra città per i prossimi cinque anni. Avremmo potuto presentare la Giunta anche nei giorni scorsi ma abbiamo scelto di aspettare il primo Consiglio comunale per annunciare ai cittadini i nomi degli assessori. Accanto alla Giunta, sono stati individuati diversi consiglieri delegati: è una scelta che risponde alla richiesta di maggiore partecipazione arrivata dai cittadini e che vuole coinvolgere più energie nel lavoro amministrativo, contribuendo anche a formare una nuova classe dirigente. In ogni caso, siamo già al lavoro per dare nuovo slancio alla nostra comunità in vista dell’estate”.