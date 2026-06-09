CambiAMO Tursi primo consiglio in piazza con la nuova giunta

Una scelta, quella del neo sindaco di Tursi ( Matera) Maria Anglona Adduci, all’insegna dell’inclusione e di un rapporto diretto con i concittadini, in piazza, l’agorà del passato dove ci si incontra e si affrontano i problemi di una comunità. Nella prima seduta consiliare, fuori dal Municipio, il primo cittadino ha presentato la nuova squadra. Nella gran parte dei casi si è trattato della prima volta, come il sindaco, alla guida della città di Albino Pierro e di tante risorse culturali da promuovere, organizzare, per portare valore aggiunto all’economia locale. C’è tanto da fare. Ma chi ben comincia, come si suol dire, è a metà dell’opera. Auguri al sindaco, agli amministratori e ai tursitani per tutto quello che ci faranno sapere sul futuro del loro comune, che è tanta parte della storia della Basilicata.
Comunicato stampa n. 1
09-6-2026
TURSI: Presentata la nuova giunta comunale
La lista Civica cambiAMO TURSI, che ha vinto le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, si è insediata e a seguito della proclamazione degli eletti, il sindaco di Tursi, Maria Anglona Adduci, ha nominato i componenti della nuova Giunta comunale, attribuendo le relative deleghe e la funzione di vicesindaco.
La nuova Giunta comunale è composta dal Sindaco e da 4 assessori: Antonio Di Matteo, vicesindaco con delega al Bilancio, Patrimonio e Agricoltura; Leandro Domenico Verde, assessore con delega alle Politiche Sociali e Salute, Turismo, Cultura, Eventi e Spettacoli, Polizia Locale e Comunicazione Istituzionale; Domenico Gulfo, assessore allo Sport, Politiche Giovanili, Volontariato e Associazionismo; Maria Francesca Santagata, assessore all’Ambiente e Territorio, Gestione Rifiuti, Scuola e Politiche dell’Infanzia, Edilizia scolastica, Trasporti e Servizi cimiteriali.
Presidente del Consiglio è stato eletto Giuseppe Cristiano, con delega ai Rapporti Istituzionali, vicepresidente Federico Lasalandra, consigliere di minoranza; Jacopo Mastrosimone consigliere delegato all’Innovazione, Centro Storico e Rapporti con le frazioni; Biagio D’Onofrio, consigliere delegato al Commercio e Attività Produttive; Filomeri Bruneo, consigliere per le Pari Opportunità, le Politiche per l’Integrazione e il Tempo libero.
Il sindaco Maria Anglona Adduci, che mantiene la delega ai Lavori Pubblici, dopo il primo consiglio ha dichiarato: “Sono davvero orgogliosa di poter presentare ai cittadini la nuova Giunta e i consiglieri comunali di CambiAMO TURSI, un progetto civico aperto, in discontinuità con il passato e inclusivo che ha vinto le elezioni comunali di maggio grazie ai cittadini che hanno scelto il cambiamento e mostrato una grande partecipazione al primo consiglio comunale che si è svolto ieri pomeriggio in piazza. Ora, con grande entusiasmo, sano rinnovamento e nuove competenze, siamo pronti ad amministrare la nostra città per i prossimi cinque anni. Avremmo potuto presentare la Giunta anche nei giorni scorsi ma abbiamo scelto di aspettare il primo Consiglio comunale per annunciare ai cittadini i nomi degli assessori. Accanto alla Giunta, sono stati individuati diversi consiglieri delegati: è una scelta che risponde alla richiesta di maggiore partecipazione arrivata dai cittadini e che vuole coinvolgere più energie nel lavoro amministrativo, contribuendo anche a formare una nuova classe dirigente. In ogni caso, siamo già al lavoro per dare nuovo slancio alla nostra comunità in vista dell’estate”.
CambiAMO Tursi primo consiglio in piazza con la nuova giunta
Una scelta, quella del neo sindaco di Tursi ( Matera) Maria Anglona Adduci, all’insegna dell’inclusione e di un rapporto diretto con i concittadini, in piazza, l’agorà del passato dove ci si incontra e si affrontano i problemi di una comunità. Nella prima seduta consiliare, fuori dal Municipio, il primo cittadino ha presentato la nuova squadra. Nella gran parte dei casi si è trattato della prima volta, come il sindaco, alla guida della città di Albino Pierro e di tante risorse culturali da promuovere, organizzare, per portare valore aggiunto all’economia locale. C’è tanto da fare. Ma chi ben comincia, come si suol dire, è a metà dell’opera. Auguri al sindaco, agli amministratori e ai tursitani per tutto quello che ci faranno sapere sul futuro del loro comune, che è tanta parte della storia della Basilicata.