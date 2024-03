Calenda in arrivo in Basilicata: “Bardi? Moderato perbene!”

Che talune formazioni politiche costituitesi in Italia negli ultimi anni, operino in modo alquanto fuori dagli schemi è considerato da loro stessi “normale“. Un pò meno dagli elettori a giudicare dai consensi. Ma per loro, dicono, destra, sinistra sono parole desuete. Essi vanno dove li porta il cuore, il vento, la testa, la ripicca, la convenienza…..fate voi. E’ il caso di Azione, fondata da Carlo Calenda, che in Sardegna era con SORU, in Abruzzo con il “Campo larghissimo“, in Calabria con l’attuale presidente di destra Occhiuto…… Insomma si gioca a tutto campo. E in Basilicata? Vedremo nelle prossime ore. Da tempo cova il malumore del leader locale Marcello Pittella che ha il dente avvelenato con i suoi ex del PD, rei di non averlo candidato alle scorse elezioni politiche e per questo transitato poi con Calenda. Si vocifera da tempo di un possibile sostegno al centrodestra, sebbene sia in plateale contrasto con la storia politica di colui che è stato anche Presidente della Giunta Regionale di centro sinistra e persino della azione di opposizione svolta in consiglio regionale in questa consiliatura. Ma queste cose pare oramai che siano antiquate quisquiglie. Vedremo. Di certo è che Carlo Calenda, alla vigilia del suo viaggio in Basilicata che prevede due tappe (una a Matera il 16 marzo -ore 17,00-Hotel San Domenico e il giorno dopo Potenza – ore 10,30 – Grande Albergo, per la presentazione del suo libro “Il Patto“), intervistato dal quotidiano La Stampa, alla domanda della giornalista Serena Riformato “In Basilicata ci sarà un accordo con Pd-M5s?“, ha risposto: «Qualcuno sa chi sia il candidato del centrosinistra in Basilicata? Non c’è, non riescono a fare una scelta. Mentre dall’altra parte hanno un presidente uscente, Vito Bardi, che è un moderato perbene. Non è Marsilio. In Basilicata si sta lottando fra i feudatari di Speranza, quelli del Pd, quelli del M5s, non mi pare un buon sistema». E alla successiva richiesta di dire se c’è “L’intenzione almeno è stare insieme?“, sopravvola con un «Non lo abbiamo definito, sarò in Basilicata questo weekend per parlare con i miei». A breve dunque la decisione da quale sponda chiedere il voto ai lucani: se per confermare Vito Bardi o per impedirgli il bis. Non fa una grinza! E poi dice che uno si butta nel non voto…..

