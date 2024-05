Calenda & Acerbo…sotto i portici della biblioteca di Matera

Per chi era, ieri sera, sotto i portici del Palazzo dell’Annunziata di Matera ad ascoltare il comizio (lì trasferito causa pioggia) della lista “Pace Terra Dignità” mentre interveniva Maurizio Acerbo, non ha potuto non notare -ad un certo punto- che c’era ad ascoltare l’intervento del segretario nazionale del PRC, nientepocodimenochè Carlo Calenda, personalmente di persona. Non che il leader nazionale di Azione fosse venuto apposta, ovviamente, ma avendo finito una propria iniziativa nell’albergo sito nelle vicinanze (insieme a Marcello Pittella), passando ha sostato per qualche minuto mostrando interesse per le parole dell’oratore, fino a che quest’ultimo non l’ha notato e tirato in causa nel suo argomentare. Solo qualche scambio di civili battute, quindi Acerbo ha continuato ad illustrare le ragioni della costituzione di questa lista in vista delle elezioni europee e Calenda si è riunito ai suoi. Due concezioni diametralmente opposte che per un’attimo si sono annusate e poi ognuno -come è ovvio che sia- per la propria strada. Uno convinto del proprio sostegno alla politica bellicistica in auge e l’altro impegnato a ribadire, quale candidato in una lista “dedicata” alla necessità di invertire questa deriva che rischia di rivelarsi esiziale per l’umanità.

Infatti, Maurizio Acerbo e Laura Marchetti hanno ribadito, con i loro interventi, la necessità di fermare questo rapido precipitare in una economia di guerra e far comprendere come questo sia l’argomento principe di questa competizione elettorale europea. Per cui è importante che dai cittadini arrivi con il voto un segnale forte verso la pace e che inverta l’attuale strada imboccata quasi all’unanimità delle forze politiche. “Pace Terra e Dignità sono i tre beni comuni primari di una politica che restituisca innanzitutto ai giovani la speranza e la fiducia nel futuro. Tutti dicono di volere la pace nel mondo, ma questa non si può nemmeno pensare se prima non finiscono i massacri in Ucraina e in Medioriente, se non si pone fine alla “terza guerra mondiale a pezzi” che arriva fino al Pacifico. La Pace non solo è assenza di violenza delle armi e di pratiche di guerra, vuol dire non rapporti antagonistici né sfide militari o sanzioni genocide tra gli Stati, mettere la diplomazia al primo posto, implica prossimità e soccorso a tutti i popoli nei momenti di difficoltà. Oggi risuona per l’Europa la domanda gridata da Papa Francesco: “Dove vai Europa? Che cosa ti è successo, Europa madre di popoli e nazioni?”. “L’anima europea è nata dall’incontro di civiltà e popoli, più vasta degli attuali confini dell’Unione”. Ma oggi essa è in pericolo perché ha tradito le ragioni per cui è nata. Per adempiere al suo compito occorre che ripudi le armi come mezzo di offesa agli altri popoli e di risoluzione delle controversie internazionali, che ottenga il cessate il fuoco in Ucraina, che intervenga con ininterrotta energia finché i popoli di Gaza e Palestina non siano restituiti a godere il valore della vita e una umana convivenza. Noi consideriamo la guerra la manifestazione più estrema del potere patriarcale fondato sulla logica di potenza, sulla sopraffazione, sulla violenza. Le culture e le pratiche dei movimenti delle donne che vi si oppongono possono essere determinanti per costruire un mondo nuovo, pacifico e giusto, fondato sulla cura, sollecito delle differenze e avverso alle diseguaglianze. Noi non consideriamo la politica, nemmeno le elezioni, come lo scontro tra Amico e Nemico. Per questo partecipiamo ad esse non per vincere seggi ma per sottrarre l’Europa alla guerra e invitare tutte le forze politiche a riconoscersi in ciò che è essenziale per tutti e ad esplorare le strade verso un altro mondo possibile.“