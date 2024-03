Calenda a Matera: Cara Schlein, mandate a quel paese quel cialtrone di Conte

Nella hall dell’albergo San Domenico a Matera, Carlo Calenda alla domanda dei cronisti: “andate da soli?” Non risponde, prende tempo: “domani alle 10,00, a Potenza, insieme a Marcello Pittella annunceremo la scelta che Azione ha fatto.” Ma rimestando nella carne viva dei dem lucani, non rinuncia a dettare loro la linea. E a quel partito con cui ha sempre avuto un rapporto di odio amore e che accusa di farsi dettare la linea dall’odiato leader dei cinquestelle, intima: “mandate a quel paese Conte, questo qualunquista, che ha governato con Salvini, ha fatto i decreti sicurezza, si spaccia per progressista ma sostiene Trump e Baiden (si dice proprio così, tutti e due, non è un nostro refuso è lui che era confuso), mandatelo a quel paese e si costruisca una alternativa seria, di governo, che non può essere condizionata dai cialtroni”. Ed è su questo leit motiv (invita più volte il PD “a prendere a calci nel sedere i grillini”) che insiste anche nell’intervento che pronuncia in una sala affollata, aggiungendo con il petto in fuori che “se non avete il coraggio di farlo voi lo faccio io“). Sala a cui, con il pretesto del suo libro “Il Patto”, ripropone le meravigliose virtù del fù governo Draghi, di cui evidentemente si sente orfano a dispetto degli italiani, senza però dire se quella favolosa agenda lui l’abbia mai trovata. Ed è un rivendicare una coerenza, la dove è difficile vederne anche un barlume pure da parte di chi solo distrattamente si fosse occupato di politica in Italia. Insomma, un pour parler ad una platea in adorazione di Marcello Pittella e acui si può raccontare tutto e fare tutte le inversioni ad U che si vuole senza nemmeno indossare la cintura di sicurezza. In Calabria a destra, in Sardegna con Soru, in Abruzzo con il campo largo, qui in Basilicata…deve ancora decidere dove conviene. Un quotidiano nazionale ieri riferiva che di lui si dice “che cambi idea con la stessa frequenza delle mutande- ossia almeno una volta al giorno.” E si lamenta dei veti ricevuti, lui che in Sardegna pur di non appoggiare la pentastellata Todde ha sostenuto Soru, salvo poi (visti i risultati) fare retromarcia e dire “mai più senza il campo largo” puri ribadendo che “Conte è un populista e un putiniano“, come ribadito anche stasera. E a proposito di comunali? “A Firenze il M5S serve come le buche a Roma.” Insomma, chi di veto ferisce…. Qui in Basilicata, Calenda può giocare ad esibire i muscoli, ma non i suoi…quelli del seguito elettorale dei Pittella, disposto ad andare con il gladiatore avanti, indietro, a sinistra e a destra. Dove li porta la convenienza. Se questa è politica…

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.