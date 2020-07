Piaccia o no siamo alla fiera delle candidature per sindaci, all’annuncio (per ora solo questo) di ritorni in campo di Tizio, Caio, Sempronio e Mevio nel solco dell’usato garantito, di teste di legno sotto le bandiere di liste civiche, ciniche e via elencando. E per chi ha memoria della trazione Matera il 10 di agosto teneva nella Prima Repubblica la fiera di San Lorenzo per armenti, finimenti e attrezzi per jazzi e campi, l’ultima delle quali svoltasi nel Paip 1 a metà degli anni Ottanta. Quella fiera sotto altre forme continua e guarda casa la data coinciderà, giorno più, giorno meno, con la consegna delle liste: 40 giorni prima del voto. Giorni, altra coincidenza, che consentiranno di vedere lo sciame di stelle cadenti e di esprimere un desiderio. I materani, quelli disgustati da tanta insipienza e trasformismi, non vorrebbero cadere dalla padella alla brace. Ma la realtà che si prospetta è quella della marmellata di interessi. Suona la carica della ritirata, ma mai dire mai, il sindaco, pro sindaco e assessore ideale alla promozione economica ( è di questo che Matera ha bisogno) Antonio Serravezza , scuotendo la testa sui trasformismi di faccetoste che si ripresentano alla carica di primo cittadino dopo aver rimescolato le carte da gioco, unte e bisunte del mercante in fiera, buone per tutte le stagioni. E allora chi vuole vada a guardare le stelle cadenti. E ognuno chieda quello che vuole, anche che finiscano nell’oblio. Ci vorrebbe una stella polare o cometa. Ma quella è per i Magi e per i compari di presepe.



I CANDIDATI SERI FANNO UN PASSO INDIETRO. AVANTI C’È POSTO. TROPPI PARTITI SENZA UNA VERA IDENTITÀ.

Ci stanno provando da anni a demolire tutto, a sfruttare e ad abbandonare, a dividere ed imperare, a corrodere, a non fare e a millantare, a promettere e a non mantenere, a non essere capaci. Se in una cosa sono davvero riusciti è stata quella di non riuscire. Una amministrazione indefinita, talmente mischiata che diventa difficilissimo comprendere anche con chi prendersela. Non si capisce più nulla è, francamente, in questa città lottiamo ormai contro i mulini a vento. Non si fa in tempo ad indirizzare delle critiche oppure una proposta che queste, già prima di arrivare risultano obsolete. Non va bene siamo speranzosi che questa politica che non riesce a rinnovarsi speriamo possa lasciare spazio a volti nuovi.

Cosa stanno facendo per restare attaccati alle sedie? Cambiano la giacchetta e si ricandidano, si rimpastano e si mescolano e si travestono. Ma basta, lasciate libera Matera e i suoi cittadini ! Non mescolate le carte con nessuno che non sia genuino. Che pena vedere l’entusiasmo di alcuni ( veramente pochi) che bramavano nello sgomitare per un selfie con chi viene dal nord per far incetta di voti e di fregarsene di Matera e del Meridione d’Italia.