Buona strada cavaliere Vetere. Vecchio cuore della Dc

Così lo ricorda l’on. Peppino Molinari, una vita per lo scudocrociato, che da dirigente e parlamentare di partito, non può che avere memoria, rispetto e gratitudine a nome di tanti di figure come Franco Vetere, legato alla sua Gorgoglione del quale fu sindaco. E poi l’impegno per il territorio, nella Provincia, quando l’ente intermedio aveva ruolo e funzioni prima della sciagurata riforma Del Rio e del referendum renziano, bocciato con largo suffragio, che ha lasciato le Province nel limbo… Vetere senz’altro si sarebbe impegnato per evitare quella deriva, da concreto dc che guarda in faccia cittadini elettori e i bisogni di una comunità.



IL RICORDO DI PEPPINO MOLINARI

Comunicato Stampa Una generazione di democristiani ci sta lasciando.Ieri è morto all’età di 86 anni il cav. Franco Vetere sindaco di’ Gorgoglione (Mt)dal 1964 al 1975 e consigliere provinciale ed assessore al bilancio dal 1980 al 1995 di Matera, nonché segretario sezionale della Dc . Personaggio con una grande passione per la Dc ed un grande amore perl sua Gorgoglione!Persona mite,umile,concreta sempre al servizio della sua comunità, il cav Vetere è stato protagonista della sua crescita sociale ed economica.Togliere quel piccolo comune della collina materana dall’isolamento,dalla povertà e quindi di promuovere una politica per il lavoro valorizzando le risorse ambientali e turistiche per contrastare l’emigrazione e lo spopolamento fu il suo impegno prioritario.In quegli anni aggregare,coinvolgere,valorizzare e mobilitare i cittadini erano gli strumenti per rompere antiche arretratezze.Vetere ha fatto parte a pieno titolo di quella classe dirigente che senza clamore ha costruito ed il suo ricordo resterà nel cuore dei suoi tanti amici e nella comunità di Gorgoglione. Buona strada Cavaliere! On Peppino Molinari