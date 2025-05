Buona la seconda. Merz al secondo tentativo diventa il 10° cancelliere tedesco.

Dopo il flop storico clamoroso nel primo tentativo, Friedrich Merz, a 69 anni, è riuscito a farsi eleggere come decimo cancelliere tedesco. Ma “che giornata!“, ha ammesso lui stesso, pensando a quella birra che aspettava di essere tirata fuori dal frigo. “Sono molto consapevole della responsabilità che assumo oggi e lo faccio con umiltà, ma anche con determinazione e fiducia”, ha detto al passaggio di consegne in Kanzleramt, dove ha reso merito all’avversario Olaf Scholz. “È un bene che la Germania oggi abbia di nuovo un governo con una maggioranza parlamentare. Siamo una coalizione di centro e sono certo che saremo in grado di risolvere i problemi del Paese con le nostre forze“. “Un passaggio del testimone – ha aggiunto – è anche sempre in test sulla maturità della democrazia.”

