Non poteva stare alla finestra. E alla fine è tornato in campo, a destra, naturalmente, con un ruolo di responsabilità regionale alla guida della ” Buona Destra”, il partito fondato da Filippo Rossi . Impegno a 360 gradi e sui temi del lavoro a cominciare da settori come agricoltura e artigianato che hanno bisogno di una svolta, marcando una posizione netta rispetto alla coalizione di centrodestra che guida la Regione Basilicata. : “La destra al governo-ha commentato Cappiello- oggi della Regione è paralizzata ed appiattita, noi con Buona Destra saremo propositivi per costruire un futuro migliore per i nostri concittadini”.



COMUNICATO STAMPA

Buona Destra sbarca in Basilicata

A Matera si è tenuta stamani la prima riunione dei sostenitori provenienti da tutta la Regione del movimento guidato da Filippo Rossi

Filippo Rossi ha fondato da due anni il movimento Buona Destra che anche in Basilicata sta raccogliendo numerosi sostenitori che si sono riuniti stamani all’Hotel Nazionale di Matera. Giornalista, animatore del Festival Caffeina, nel 2019 Filippo Rossi ha scritto un libro-manifesto dal titolo: “Dalla parte di Jekyll: manifesto per la buona destra”. Da allora gira tutta Italia riunendo molte persone intorno all’idea di un nuovo partito di destra moderato e liberale. Il movimento Buona Destra nasce dalle persone, dal basso e sta andando molto bene. Ad oggi gli iscritti sono oltre 10 mila e i comitati locali in tutta Italia sono oltre 150. Recentemente si è tenuta a roma la presentazione alla stampa del movimento con Filippo Rossi, Giovanni Lamioni, fondatore del partito e l’avvocato Corinna Marzi che coordina la rete dei comitati romani. Per Filippo Rossi: “ Il fatto che la rete di Buona Destra sia in crescita è il segno che gli elettori sentono davvero la necessità dell’esistenza di una nuova forza politica liberale e moderata, lontana dai populismi, responsabile e capace di ridare slancio al Paese. Una destra che in Europa esiste e governa, pensiamo alla CDU in Germania ad esempio. Il fatto che non ci sia è percepito da molti come un danno per l’Italia stessa”. Prosegue poi il leader di Buona Destra: “Stiamo organizzando in questi giorni la manifestazione del 18 settembre a Roma in piazza Monte Citorio per ribadire la nostra vocazione europea, poi avremo il 21 novembre l’assemblea costituente e da li partiremo con l’obiettivo di presentarci alle prossime elezioni politiche nazionali”. Buona Destra è un movimento che si ispira alla destra moderata, europeista e liberale. E’ una destra seria, che non spinge sulla propaganda e i sentimenti peggiori degli italiani e vuole costruire un futuro con pacatezza e decisione lontano dal populismo, degli estremismi e dei sovranismi. Conclude poi Filippo Rossi: “Per noi è fondamentale che vi siano serie riforme che portino il Paese a modernizzarsi. Abbiamo infatti in questi giorni invitato a firmare a sostegno del referendum sulla giustizia promosso dal Partito Radicale. Penso che i moderati debbano avere coraggio e rompere il patto innaturale che li lega alla destra estrema, reazionaria, sovranista, anti europea. Molte persone la pensano come noi come dimostrano le continue adesioni al nostro movimento”.

Antonio Cappiello è il referente per la Basilicata e per Matera di Buona Destra. Ha deciso di aderire al movimento dopo la sua esperienza nella Lega. Per Cappiello: “Dopo 26 mesi di lontananza dalla politica ho conosciuto il progetto politico di Buona Destra portato avanti da Filippo Rossi, che è molto vicino alle mie posizioni politiche riguardo al futuro della Basilicata, all’attenzione per il mondo dell’artigianato e dell’agricoltura che sono il vero tessuto produttivo della nostra Regione. Filippo Rossi – prosegue – mi ha dato la voglia di impegnarmi di nuovo in politica per portare avanti le istanze di una Regione in cui non manca la ricchezza ma dove molte persone hanno purtroppo le tasche vuote. Dobbiamo pensare agli ultimi e valorizzare il patrimonio inespresso enorme di competenze e saper fare che caratterizza il nostro tessuto economico e sociale”. Conclude poi Antonio Cappiello: “La destra al governo oggi della Regione è paralizzata ed appiattita, noi con Buona Destra saremo propositivi per costruire un futuro migliore per i nostri concittadini”.

Matera, 8/7/2021

