E lo ha fatto, come riporta la nota del coordinatore regionale Antonio Cappiello, nominando i quadri con responsabilità organizzative ( Raffaele Lagalante) per tutta la Basilicata, politiche con la designazione dell’avv. Luciano Petrullo coordinatore per la provincia di Potenza e Maria Rosaria Carbone per la provincia di Matera. L’obiettivo, davvero impegnativo, è quello di ”rigenerare” il centro destra lucano. Un percorso richiederà pazienza e tanta chiarezza, guardandosi negli occhi su cosa e con chi si potrà lavorare per una sterzata significativa, dopo le tante delusioni visibili che elettori e simpatizzanti hanno vissuto e vivono per quello che sarebbe potuto essere e non è stato. Dipende dalla volontà degli uomini e delle donne e dalla concretezza dei programmi guardando alla gente, al territorio e prendendo le scelte giuste, senza attendere decisioni e indicazioni che vengono da fuori. Per Antonio Cappiello, imprenditore del legno si prospetta un lavoro di pialla, sega e di incollaggio usato le morse giuste. ” Gli obiettivi prioritari – afferma Cappiello – sono giovani, la famiglia ed il lavoro, valori fondamentali che ho sempre condiviso nelle mie azioni politiche” . Buon lavoro

comunicato stampa n.03 del 08/12/2021

Buona Destra Basilicata.

Con lo scopo di rigenerare il Centro Destra Lucano, il 13 novembre ho accettato l’incarico di coordinatore Regionale del movimento politico “Buona Destra”, affidatami dal Segretario Nazionale Filippo Rossi..

Il movimento oramai presente in tutte le Regioni con circa 150 circoli, ha tra gli obbiettivi prioritari i giovani, la famiglia ed il lavoro, valori fondamentali che ho sempre condiviso nelle mie azioni politiche..

In questi giorni dopo la nomina, sono stati tanti gli incontri per costruire una struttura dirigenziale in Basilicata, ed oggi finalmente posso annunciare, con estrema soddisfazione i nomi del mio staff..

Auguro buon lavoro al Coordinatore Regionale organizzativo, Raffaele Lagalante, classe 1971 con alle spalle tanta esperienza politica, tra cui le tante vittorie fino al 2019 della Lega Salvini Premier Basilicata..



Coordinatore provinciale del Potentino, Avv. Luciano Petrullo, di Potenza, professionista affermato, già candidato sindaco di Potenza del centro destra, in seguito capo gruppo al consiglio comunale.

Già Coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, spicca la Presidenza della Commissione speciale per la riforma dello statuto del Comune di Potenza.

Coordinatrice provinciale del Materano, dott.ssa Maria Rosaria Carbone, laureata in ingegneria al Politecnico di Torino, oggi docente,

con un passato da consigliere comunale, prima con Alleanza Nazionale, poi con Futuro e Libertà, vive a Bernalda, madre di due figli..

Non posso che essere soddisfatto, perché lo scopo sano della politica è racchiusa nei valori che sicuramente saranno parte di ogni membro della mia squadra.

A breve allestiremo gazebo informativi nelle piazze della Basilicata, per iniziare a diffondere il pensiero della Buona Destra.

F.to Segretario Regionale

Antonio Cappiello