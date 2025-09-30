Buon lavoro al nuovo capo di gabinetto della Prefettura di Matera

E‘ il viceprefetto aggiunto, Rossella Ciarfaglia,, che sunbentra a Francesco Papagni, il nuovo capo di gabinetto alla Prefettura di Matera. A nominarla il prefetto Cristina Favilli che ha augurato buon lavoro al nuovo dirigente e ringraziato Papagni, nominato viceprefetto, per quanto fatto finora.

COMUNICATO STAMPA

Passaggio di consegne al Gabinetto della Prefettura di Matera

E’ il Viceprefetto Aggiunto, Dott.ssa Rossella Ciarfaglia il nuovo Capo di Gabinetto della Prefettura di Matera. L’incarico è stato conferito dal Prefetto di Matera, Cristina Favilli, con decorrenza 29 settembre 2025.

La Dott.ssa Rossella Ciarfaglia subentra al Dott. Francesco Papagni recentemente promosso alla qualifica di Viceprefetto e attuale Dirigente dell’Area V “Protezione Civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico” nonché reggente dell’Area II “ Raccordo e Collaborazione con gli Enti Locali, Consultazioni Elettorali e Referendarie”.

Laureata in Giurisprudenza all’Università Cattolica di Milano, è entrata nei ruoli dell’Amministrazione dell’Interno nel 2023, dopo aver prestato servizio in INPS e al Ministero degli Affari Esteri. È stata, inoltre titolare di incarichi presso la Prefettura di Bari.

Il Prefetto di Matera, nell’esprimere i propri ringraziamenti al Dott. Francesco Papagni per l’eccellente e proficuo lavoro svolto, ha rivolto i suoi più sentiti auguri al nuovo Capo di Gabinetto.