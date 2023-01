Buco bilancio ASM: le repliche di Di Lorenzo (FI) e dell’ex D.A. Gerli

Con riferimento alla vicenda del disavanzo registrato nel bilancio 2021 dell’ASM riceviamo e pubblichiamo una replica di Donato Di Lorenzo, Commissario di Forza Italia della Città di Matera, ad un nostro articolo con cui abbiamo pubblicato il suo precedente comunicato sulla medesima vicenda (https://giornalemio.it/politica/per-di-lorenzo-fi-allasm-il-buco-di-bilancio-ce-difende-la-pulvirenti-ma-la-colpa-di-chi-e/): “Con riferimento all’articolo pubblicato sulla testata Giornalemio.it dal titolo “Per Di Lorenzo (FI), all’ASM il buco di bilancio c’è, difende la Pulvirenti, ma la colpa di chi è?”, mi preme sottolineare che non è mai stata mia intenzione né bacchettare né soccorrere nessuno.

Mi sono esclusivamente limitato a richiamare quanto emerge dalla delibera ASM e i dati in essa contenuti. Quanto, poi, al ruolo svolto dal Presidente Bardi e dalla Giunta regionale di

centro – destra, è di tutta evidenza che, come peraltro già sottolineato nel precedente comunicato del 2.1.2023, le somme non assegnate all’Azienda Sanitaria Locale di MATERA, a valere sul 2021, saranno state impiegate dalla Regione Basilicata per altri scopi istituzionali. Mi preme evidenziare, infine, che, in chiave costruttiva, ho tuttavia auspicato ed auspico – continua nella nota lo stesso Di Lorenzo – che le utilizzate risorse vengano, per il bilancio 2022, riassegnate all’Azienda Sanitaria Locale di Matera, proprio per consentire di risolvere i noti problemi emersi anche a seguito della pandemia.” Lasciamo ai lettori, desumere dalla lettura dei due articoli, la linearità delle posizioni.

Sempre sulla stessa vicenda abbiamo pubblicato una nota del consigliere regionale Gianmichele Vizziello (https://giornalemio.it/politica/vizziello-pulvirenti-e-inadeguata-alla-guida-dellasm-vada-a-casa/) in cui venivano citate le recenti dimissioni del Direttore Amministrativo Massimiliano Gerli. Quest’ultimo ha fatto pervenire la seguente dichiarazione: “Ho appena appreso che il consigliere regionale Vizziello, in una nota pubblicata sul sito istituzionale della Regione Basilicata, in relazione al bilancio 2021, approvato in disavanzo il 31 dicembre 2022, dall’Azienda Sanitaria Locale di Matera ha tra l’altro affermato: ‘chi ha senso di responsabilità come dire dimostrato dal direttore amministrativo Gerli si dimette’. Mi preme evidenziare che le mie dimissioni sono state formalizzate in data antecedente all’approvazione del bilancio 2021, per motivi esclusivamente personali e non assolutamente legate a ragioni professionali. Per quanto attiene poi il merito delle questioni affrontate dal consigliere Vizziello mi limito a ribadire, anche in questa sede, la piena condivisione dell’operato del Direttore Generale, Sabrina Pulvirenti, anche con riferimento all’approvato bilancio, tanto che è stato da me sottoscritto senza alcuna riserva.”