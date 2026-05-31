BROGLI ELETTORALI NEL TARANTINO? M5S GINOSA e LISTA PERBENE CHIEDONO CHIAREZZA

E dopo la vicenda ancora poco chiara del malore-litigio che ha colpito il neosindaco Michele Cristella e il comandante della polizia locale Sandro Frigiola di Laterza (Taranto)



ecco venirne fuori un’altra da Ginosa( Taranto), denunciata dal Movimento 5 Stelle Ginosa e dalla Lista PerBene Ginosa e Marina di Ginosa che riguarda la richiesta di rinvio a giudizio per presunti brogli elettorali del parlamentare Vito De Palma (Forza Italia). Si chiede chiarezza e il riconteggio dei voti delle urne. Le cose possono cambiare,ma a patto che si rompa il muro del silenzio per quanto accaduto. Serve trasparenza e negli 80 anni della Costituzione repubblicana è doveroso farlo. Lo chiedono i cittadini e la buona politica, con tanti cattivi esempi dal Governo centrale alla periferia che si prestano a dubbi, perplessità, condanne e che accrescono le distanze tra cittadini e rappresentanti della ”cosa pubblica”a vari livelli.



COMUNICATO STAMPA –

BROGLI ELETTORALI, IL SILENZIO NON BASTA: I CITTADINI MERITANO CHIAREZZA

La richiesta di rinvio a giudizio dell’onorevole Vito De Palma nell’ambito dell’inchiesta sui presunti brogli elettorali nel collegio della Camera dei Deputati di Taranto apre inevitabilmente una riflessione politica e istituzionale che non può essere ridotta ad una semplice polemica di parte.

La vicenda, riportata ormai da tutte le principali testate nazionali e regionali, riguarda fatti estremamente delicati che toccano direttamente la credibilità del processo democratico.

Naturalmente sarà la magistratura a fare il proprio corso e, fino ad eventuali sentenze definitive, vale per tutti il principio costituzionale della presunzione di innocenza.

Ma il tema politico resta ed è impossibile ignorarlo.

Perché qui non si discute soltanto di una vicenda giudiziaria personale, ma di fatti che riguardano la corretta attribuzione dei voti e la rappresentanza democratica

Ed esiste un dato che, dopo gli accertamenti elettorali, appare ormai inequivocabile: quei voti contestati devono essere attribuiti a Fratelli d’Italia e non a Forza Italia. Un elemento rispetto al quale la Giunta delle Elezioni sarà inevitabilmente chiamata a prendere atto nelle sedi competenti.

È questo il punto più delicato della vicenda.

Perché quando si mette in discussione la corretta attribuzione dei voti non è in gioco soltanto il destino politico di un singolo parlamentare, ma la fiducia stessa dei cittadini nelle istituzioni democratiche.

Colpisce inoltre che, a fronte di una vicenda così grave e delicata, si sia scelto di intervenire pubblicamente soprattutto per tentare di ridimensionare il dibattito politico locale, senza affrontare realmente il merito delle contestazioni emerse.



Così come fanno riflettere le dichiarazioni del consigliere regionale Di Cuia, che ha precisato pubblicamente di non essere mai stato presente nel seggio indicato nell’inchiesta.

Ma c’è anche un ulteriore elemento politico che non può passare inosservato.

Molti di coloro che oggi invitano alla prudenza e al garantismo sono spesso gli stessi che, in passato, non hanno esitato a chiedere dimissioni immediate nei confronti di amministratori locali o esponenti politici di altre aree, talvolta sulla base di semplici notizie di stampa.

E questa distanza tra parole e comportamenti appare ancora più evidente se si considera quanto accaduto solo pochi giorni fa, quando la stessa area politica è arrivata a chiedere le dimissioni di un assessore locale per una vicenda completamente estranea all’attività amministrativa comunale.

Lontano dal giudizio giudiziario, che seguirà il suo corso, resta dunque una valutazione di opportunità politica che non può essere ignorata.

Perché è legittimo domandarsi se sia opportuno che soggetti coinvolti in vicende di questa portata si presentino oggi, alle soglie di nuove elezioni, come se nulla fosse accaduto.

La credibilità delle istituzioni si difende con la trasparenza, con la coerenza e con il coraggio di applicare lo stesso metro a tutti, indipendentemente dall’appartenenza politica.

Movimento 5 Stelle Ginosa

Lista PerBene Ginosa e Marina di Ginosa