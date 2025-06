Bravo sindaco! A Grassano copia della Costituzione ai 18enni.

Un investimento per il futuro della democrazia e con una scelta lungimirante. Il sindaco di Grassano ( Matera), Filippo Luberto, donerà ai giovani che hanno compiuto 18 anni una copia della Costituzione, da conoscere e da difendere. L’educazione e la difesa ai valori della democrazia, della pace, della tolleranza, della libertà di espressione si difendono tutti i giorni e sapere che c’è una ”Carta”, che prevede questi diritti significa ricordare quanti hanno dato la vita durante la Resistenza per conquistarla. La cerimonia, come riporta il post del sindaco sulla pagina social del Comune, è prevista per martedì 3 giugno presso l’auditorium. Tra i partecipanti anche la ”concittadina” Margherita Cassano Prima Presidente della Corte di Cassazione .



GRASSANO, FESTA DELLA REPUBBLICA

CONSEGNA DEL TESTO DELLA COSTITUZIONE ITALIANA AI DICIOTTENNI GRASSANESI

“Dietro ogni articolo della Carta Costituzionale stanno centinaia di giovani morti nella Resistenza. Quindi la Repubblica è una conquista nostra e dobbiamo difenderla, costi quel che costi.”

Con le parole del Presidente della Repubblica più amato, Sandro Pertini, auguriamo a tutti noi una buona Festa della Repubblica Italiana.

Insieme al delegato alle politiche giovanili Giuseppe Abbatangelo consegneremo a tutti i nostri concittadini che compiranno la maggiore età una copia della Costituzione, attraverso questo gesto simbolico vorremmo sottolineare l’importanza della partecipazione attiva alla vita democratica del paese e l’inizio della vita “adulta” per i nostri ragazzi.

Un’iniziativa a cui prenderanno parte la Prima Presidente della Corte di Cassazione dott.ssa Margherita Cassano, il Prefetto di Matera Sua Ecc. dott.ssa Cristina Favilli, il Presidente del Consiglio Regionale di Basilicata Marcello Pittella, il Presidente del Tribunale di Matera dott. Riccardo Greco, il Presidente della Provincia di Matera Francesco Mancini, la dirigente ispettrice USR di Basilicata dott.ssa Rosaria Cancelliere.

Affidati i saluti iniziali al Sindaco di Grassano Filippo Luberto, all’ Assessore alla Cultura Angela Daraio ed alla dirigente scolastica Elena Labbate.

Il convegno sarà moderato dalla Consigliera comunale all’ambiente Valeria Malvinni.

L’ appuntamento è per domani, martedì 3 Giugno 2025 dalle ore 10.30 presso l’Auditorium Comunale della Pace in Grassano.

Viva la Repubblica! Viva l’Italia!

Il sindaco Filippo Luberto