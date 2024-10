Bravo Presidente! Il diritto alla cura è per tutti. Lo prescrive la Costituzione

…E va applicata nonostante i tentativi ipocriti, maldestri e itineranti di acciuffare per i capelli i Livelli essenziali di prestazione (Lep),a cominciare da quelli sanitari, e il Sud e la Basilicata non li raggiungono, come dimostra rapporti, dati e la migrazione sanitaria verso alcune regioni del Nord che spingono a tutti i costi per l’autonomia differenziata, approvata nei mesi scorsi dal governo guidato da Giorgia Meloni. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e ha fatto bene, non ha avuto alcun tentennamento nel chiedere – prima di peggiorare la situazione- che si guardi ai disastri della Sanità del BelPaese, dopo le rassicurazioni ”Senza Speranza” della pandemia da coronavirus che le cose sarebbero cambiate…” Per consentire che l’efficacia dei risultati della ricerca non incontri ostacoli – ha detto a Roma -il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia di celebrazione dei “Giorni della ricerca”- è necessario rimuovere e superare condizioni di divario territoriale. E’ nostra responsabilità far sì che questi divari non si propongano

nella lotta ai tumori. L’universalità delle cure e la parità dei diritti sono principi irrinunciabili della Repubblica, come ci prescrive la Costituzione”. Un invito a chi l’ha dimenticato o continua a sottovalutarlo a guardare in faccia ai problemi della gente e a un diritto alla cura che non va negato. Lo ricordi chi ha giurato sulla Costituzione per guidare il Paese e quanti, eletti al Sud, hanno votato ”allineati e coperti” contro la gente del Mezzogiorno la legge ”spacca Italia” di autonomia differenziata. E su questo attendiamo che le firme raccolte per il referendum abrogativo porti alla consultazione popolare.