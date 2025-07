Bravo Pessolano a rivendicare il ruolo del partito rispetto ai consiglieri regionali. Chapeau!

Evidentemente la misura deve essere colma. E in questa realtà politica capovolta in cui essa ruota tutta intorno agli eletti, con l’annichilimento dei partiti e del loro ruolo costituzionale, con segretari regionali e provinciali ridotti a figure ancillari private di dignità e del ruolo dirigenziale che gli spetta, che la nota di Donato Pessolano -segretario regionale di Azione- ha qualcosa di rivoluzionario. Alza la voce e ripristina la gerarchia politica che dovrebbe esserci in un partito. Ovvero che è il segretario il detentore della rappresentanza e della linea politica del partito. Gli eletti sono semplici rappresentanti di quel partito e di quella linea politica. Vengono un attimo dopo. Ecco, se i partiti tornassero a funzionare con questa che è la ratio della loro esistenza, forse la politica potrebbe tornare a riappropriarsi della dignità persa a causa di questo personalismo esasperato e del protagonismo oltre modo degli eletti che pensano di essere i proprietari dei voti ricevuti. E’ evidente che la rivolta di Pessolano è nei confronti dell’ingombrante figura del padre padrone Marcello Pittella abituato a monopolizzare e ad accentrare tutto nelle sue mani, nonchè dell’altro consigliere Morea che si muove sulla stessa lunghezza d’onda e in sintonia con il gladiatore al punto da prenderne le difese d’ufficio per tutte le vicende di occupazione di poltrone e strapuntini di cui si rende protagonista da quando è diventato Presidente del consiglio regionale. Ed è probabile che anche le dimissioni del segretario provinciale di Matera -Vincenzo Ligorio- siano frutto di questo disagio, tant’è che Pessolano le respinge e non solo. Ma addirittura diffida i consiglieri di Azione ad accettarle, cosa davvero insolita, ma che dimostra una dignità e pretesa di rispetto per il proprio ruolo. Non a caso aveva anche bacchettato il presenzialismo parolaio di Morea contestandone sostanzialmente le affermazioni fatte in sede di incontro sul futuro della Pista Mattei di Pisticci. Bene, per noi che guardiamo con preoccupazione ai danni per la politica, la democrazia e quindi per i cittadini a seguito del cedimento del ruolo dei partiti, non possiamo che incoraggiare atteggiamenti come quelli di Pessolano. Magari si svegliassero anche in altri partiti che stanno conoscendo delle sconfitte feroci a causa di questa situazione di partiti finti e con i soliti noti a decidere secondo convenienza propria. Vedremo come andrà a finire, ma ecco a seguire la sua nota dal titolo “Rigetto le dimissioni di Vincenzo Ligorio, nessun consigliere di Azione si assuma la responsabilità di accettare le dimissioni.”

“In riferimento alle dimissioni di Vincenzo Ligorio, Segretario Provinciale di Matera, si comunica che le dimissioni non sono state accettate.

Vincenzo Ligorio ha svolto il suo incarico, ha contribuito alle attività di crescita del partito sin dall’inizio, continuerà a farlo ancora con l’impegno di sempre.

Attualmente, il ruolo di segretario prevede la gestione della vita privata e politica, oltre al coordinamento delle diverse componenti interne al partito.

Si invita affinché nessun consigliere di Azione si assuma la responsabilità di accettare le dimissioni e continui a svolgere il proprio ruolo in maniera imparziale, tenendo conto degli interessi collettivi e non solo di quelli degli elettori che lo hanno sostenuto.

Si ricorda che la coalizione di governo attuale deriva dal contributo dei partiti e dei segretari; per questo motivo, si auspica che i partiti mantengano il proprio ruolo senza essere sostituiti dai consiglieri. I partiti non dovrebbero essere considerati semplicemente come strumenti per raggiungere obiettivi individuali.

Le generazioni future necessitano di fiducia nella politica e nei partiti, pertanto è importante assumersi la responsabilità di operare in modo costruttivo.”

Donato Pessolano Segretario Regionale Azione Basilicata

Mentre questa è la nota del giorno precedente dal titolo “Pista Mattei, di cosa si tratta? Azione c’è, anche facendo scelte difficili e dolorose.”

La comunità lucana affronta numerose difficoltà, tra cui questioni economiche, carenze nei collegamenti stradali e ferroviari, e problemi legati allo spopolamento. In questo contesto, le recenti dichiarazioni della classe politica sulla Pista Mattei sollevano aspettative sull’eventualità che l’opera venga completata. Tuttavia, prima di ipotizzare qualsiasi ampliamento della pista, sarebbe opportuno disporre di informazioni dettagliate.

Si rileva la necessità di chiarezza in merito all’esistenza di un piano strategico, di un business plan, di una copertura finanziaria adeguata, di un piano di gestione, di eventuali accordi con le compagnie aeree e, non ultimo, circa l’inserimento della proposta all’interno del programma di governo.

Si invita pertanto la sfera politica ad agire con responsabilità e a evitare il rischio di generare aspettative non realistiche nella popolazione lucana, la quale merita considerazione e rispetto attraverso promesse concrete e realizzabili.

Si confida, infine, che il Governatore Bardi, con la sua autorevolezza, in collaborazione con le forze di maggioranza, possa fornire indicazioni chiare alla cittadinanza sulla reale fattibilità del progetto.

Dal 2019, sotto la mia guida, Azione si concentra solo su risultati concreti, senza interessi personali, e continuerà a farlo valorizzando sia la politica che il partito, anche facendo scelte difficili e dolorose.”

Donato Pessolano Segretario Regionale Azione Basilicata