Bravo Ministro. Basta anglicismi snob. La lingua italiana va difesa e promossa

Basta con gli abusi di termini con gli anglicismi hub, center, stakeholders, cavegirs ecc ripetuti e riportati peddisequamente o pappagallescamente (se preferite) in atti della Pubblica Amministrazione o da quanti, indossando la fascia tricolore, dimenticano la lingua di Dante per snobismo, esibizionismo o ignoranza. I corrispettivi ci sono eccome: basta tenere conto del vocabolario e di quanto realtà benemerite come l’Accademia della Crusca, la Società Dante Alighieri o la Treccani, in primis, e altri, svolgono a sostegno della lingua italiana. La presa di posizione del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano a tutela della lingua italiana, come riportato in una intervista al quotidiano ‘’Il Messaggero’’ che aveva lanciato l’idea, https://www.ilmessaggero.it/politica/sangiuliano_italiano_costituzione_parole_straniere_snob_intervista-7137677.html, è nel solco di quanto già fatto da altre nazioni come Francia e Spagna con precise norme costituzionali. Nessun passo indietro, ma ci piace riportare un passo di quella intervista “Valorizzare e promuovere la nostra lingua non significa ignorare il mondo che ci circonda – ha detto il ministro Sangiuliano. Non significa, cioè, in alcun modo che in un mondo globalizzato non si debbano studiare e apprendere bene altre lingue, a cominciare da quella inglese, come diceva Tullio De Mauro il multilinguismo ci aiuta a gestire la complessità del presente. Qui non si tratta di promuovere una battaglia di retroguardia ma solo se sei ben saldo nelle tue radici puoi meglio aprirti al mondo”. Concetto chiaro. Ma serve una ricaduta nel mondo della scuola e anche tra gli organi di informazione, meno sui giornali ma di più su tv, radio e siti web dove gli eccessi riguardano anche i termini di lingua straniera dove il francese stage viene pronunciato all’inglese…steige, in italiano lavoro, pratica. Si tratta di invertire la tendenza con tanto buon senso, evitando gli eccessi delle italianizzazioni a tutti i costi come era prassi (cognomi compresi) durante il fascismo , evidenziata con una direttiva ‘’autarchica’’ del vulcanico e pluripotenziario Achille Starace. Altri tempi.

Ma la lingua italiana va difesa e valorizzata. Ricordiamo una proposta di legge, della passata legislatura avanzata dai parlamentari Giorgia Meloni e Federico Rampelli(Fdi), seguita da una risoluzione, e nella VII commissione Cultura, Scienza e Istruzione) a firma dei deputati Paola Frassinetti e Federico Mollicone (entrambi Fdi), per ribadire ruolo e funzione della lingua italiana nella Costituzione e l’ applicazione della legge per l’utilizzo dell’italiano negli atti della Pubblica Amministrazione. Una riforma necessaria e attesa, per quanto rappresentano la cultura e la lingua italiana nel mondo.