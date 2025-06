Brava la signora Angela. Al voto a 101 anni

” Centouno anni e crede,tuttora, nel voto e nella democrazia” come afferma suo genero Leonardo Digilio, una vita al servizio della medicina veterinaria ed ex sindaco di Stigliano ( Matera). E certo per quanti quella opportunità se lo sono conquistata sul campo, con la Costituzione Repubblica, è un dovere- diritto irrinunciabile anche quando si è passati il secolo di vita. E così ha fatto domenica scorsa, in occasione del voto per i cinque referendum in materia di lavoro e accoglienza, la signora Angela Lavaia di Stigliano (MT) – Classe 1924 – che insistentemente ha voluto (e ci è riuscita) votare domenica 8 giugno . Lei da giovane donna – ricorda Diglio- ha votato per la prima volta al “Referendum” del 1946. Naturalmente mamma Angela non mette limite alla Provvidenza elettorale…E, rispondendo, alla domanda :a quando il prossimo voto? Fiduciosa e con ironia risponde: “..e chi lo sa?, per adesso sono ancora qui,Mi dicono che lassù non c’è ancora posto per me, ma sono in benevole lista di attesa, per adesso e poi non si sa…” E non possiamo che augurarle di continuare a recarsi alle urne, con tutta la passione per la partecipazione alla vita democratica che ha.