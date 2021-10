“Dimezzare i tempi di percorrenza ed elevare la sicurezza tra Matera e la zona ionica verso il mare, rendendo facilmente raggiungibili e fruibili gli oltre 22.000 posti letto dalla SS 407 Basentana, Ferrandina e dalle aree interne. Abbiamo un’occasione storica da non perdere. Finalmente il consiglio regionale tornerà centrale sul tema infrastrutture di Basilicata. Ringrazio i colleghi consiglieri per aver votato all’unanimità la mozione a mia firma con la quale si impegna la Giunta regionale e l’Assessore al ramo ad avviare immediatamente le attività previste nel Decreto Legge 10 settembre 2021, n.121, cioè la ricognizione delle infrastrutture da inviare al Governo, e a convocare un Consiglio regionale straordinario sul tema, finalizzato a definire le priorità. Che per noi, ribadiamo ancora una volta, sono in assoluto sia l’adeguamento della S.P. ex S.S. 175 Matera-Metaponto che della S.S. 7 Matera-Ferrandina.”

E’ quanto scrive il Consigliere Regionale Luca Braia, capogruppo Italia Viva che aggiunge:

“Sono troppe le nostre arterie stradali che necessitano di adeguamenti o raddoppi di carreggiata e messa in sicurezza, specie quelle che collegano alle zone turistiche e a quelle di interesse economico come la costa Ionica del Metapontino, Matera e la Murgia Materana, con il resto della Regione e con le Regioni limitrofe.

Sappiamo quanto il Governo Draghi sia attento e operativo, sulle infrastrutture sono state destinate risorse imponenti: ben 4,6 miliardi destinati a recuperare il deficit tra le varie regioni e, in particolare, tra il Nord e il Sud. Doveroso, pertanto, da parte della Regione Basilicata, oggi, fornire al Governo nazionale tutti gli elementi che poi confluiranno nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dove saranno stabiliti i criteri di priorità e le azioni da mettere in campo per il recupero del divario infrastrutturale e di sviluppo, delle carenze nella viabilità e nella mobilità, anche e soprattutto dei territori del Mezzogiorno.”

“Ora si deve avviare immediatamente quanto previsto dal Decreto, convocando un Consiglio regionale straordinario – conclude il consigliere Braia – prima di inviare, entro il 30 novembre prossimo, qualsiasi atto al Governo, al fine di condividere i criteri e le modalità della ricognizione da effettuarsi, oltre che delle opere in grado anche di generare economia e sviluppo territoriale. Con la mozione si chiede anche l’impegno a considerare quali assolute priorità, gli interventi legati al raddoppio o messa in sicurezza della S.P. 3 ex S.S.175, divenuto ormai irrinunciabile, e a velocizzare, a partire dalla progettazione, l’iter attuativo degli interventi previsti per il collegamento Murgia-Pollino con particolare riferimento al tratto Matera-Ferrandina-Pisticci.”