Bisogna essere realisti. Se si parla, sopratutto a vuoto di turismo di prossimità, senza garantire i servizi Matera, Maratea il Metapontino e la Basilicata non vanno da nessuna parte. E l’arrivo, come era prevedibile, di visitatori con colazione al sacco, ne sono una conferma. Dovrebbero essere aperti i bagni pubblici nei Sassi. Ma per ora. E i punti di informazioni turistici pubblici? Non prendiamoci in giro. Il consigliere regionale Luca Braia (Italia Viva) con la nota che pubblichiamo più avanti sollecita la riapertura del Basilicata Open Space ospitato nel Palazzo dell’Annunziata, con le professionalità assunte attraverso il Formez nel passato governo di centro sinistra, il cui rapporto scade il prossimo 30 giugno, insieme ad altri colleghi del comparto e di altre sedi regionali, e a quelli dei Dipartimenti Attività Produttive e Agricoltura. Sarebbe logico, nel caso del turismo, per la esperienza e le professionalità che hanno svolto finora quella mansione e per aver almeno un punto di riferimento per quello che è il ”turismo di prossimità” post coronavirus, che a questi giovani venga assicurata una proroga del rapporto di lavoro almeno fino al 31 dicembre 2020. Nel frattempo la Regione, guidata da Vito Bardi e da una coalizione di centro destra, dovrà fare i concorsi, come logica vorrebbe. Ma la politica e, sopratutto i concetti di discontinuità e di consenso rispetto al passato, guardano ad altre logiche. Non sappiamo cosa accadrà nei prossimi 15 giorni e fino alla fine del mese. Ricordiamo che il 31 maggio scorso era scaduto (e non è stato rinnovato) il rapporto di lavoro con alcune figure del comparto sanità. Per cui…La decisione spetta alla Regione, più che all’Apt che è un ente subregionale. Ma c’è altro che attende di essere definito: E’ il futuro di quel che resta della Fondazione ”Matera-Basilicata 2019”, che resta operativa fino al 2022. E’ andato via Paolo Verri, dopo la conclusione dei rapporti con i giovani impegnati in altri progetti, e altri contratti potrebbero finire a breve. Poche iniziative per gran parte virtuali. Si attende che vengano fuori i conti dell’anno passato. E poi la Regione, azionista di maggioranza di quella Istituzione, deciderà di conseguenza. Dimenticate il 2019 e attendetevi, piuttosto, un ridimensionamento di impegni su Matera sopratutto alle comunali il centrodestra non dovesse farcela a conquistare gli scranni di via Aldo Moro. Del resto le scelte in corso su Potenza capitale dello sport (slittata al 2021) e di città d’arte con un voto trasversale a maggioranza (compresa la rappresentanza materana) indicano la direzione di ”riequilibrio” politico e territoriale. Auguri per Potenza, ci mancherebbe altro, ma lo strano silenzio dalla e nella Città dei Sassi seguito alla cerimonia conclusiva di Matera 2019 e poi della fase di ”confinamento domiciliare” da virus a corona confermano che si procede a velocità ridotta, in attesa dei fondi nazionali. Pessimisti? No, realisti. E del resto lo eravamo stati sei anni fa quando nella sala delle Arcate l’ex presidente della giunta regionale aveva annunciato la sede della Apt a Matera. Sappiamo come è andata…

LA NOTA DI BRAIA

Braia: si riapra subito openspace Basilicata a Matera facendo lavorare in sede il personale già formato



“Riaprire l’openspace Basilicata dell’APT a Matera nel centralissimo Palazzo dell’Annunziata, sarebbe dovuto essere il primo grande ed emblematico segnale di ripresa dell’attenzione ad ogni turista che si affaccia in città e verso il turismo in uno dei luoghi di maggiore attrattiva che di questo vive e ne fa beneficiare la Regione tutta, anche e soprattutto grazie ai riflettori europei e mondiali dello scorso anno.

Abbiamo la disponibilità di 15 giovani da circa 24 mesi formati allo scopo e regolarmente pagati che hanno accompagnato e informato i turisti dal 2017 al 2019. Avevano assicurato il servizio dalle 8 del mattino alle 21 di sera, tutti i giorni e che oggi possono svolgere la loro attività non solo in smart working ma, con la adeguata sicurezza, anche nella sede che, se riaperta, darebbe la possibilità a residenti e visitatori di utilizzare gli ottimi spazi nei quali é possibile conoscere e venire a contatto, in un unico posto, con cultura, tradizioni, bellezze, storia e paesi della nostra regione.

Chiedo al presidente Bardi, all’assessore Cupparo e al neo direttore dell’Apt Antonio Nicoletti di non perdere un solo giorno ancora e di riaprire immediatamente l’openspace materano per il turismo. Si assicuri ai 15 operatori ormai formati e specializzati il prosieguo della loro attività per garantire sin da subito almeno lo stesso servizio prestato nel 2019.

Oggi più che mai per uscire dal lockdown e per gli anni a venire, il Patrimonio dell’umanità che è la città di Matera, insieme a tutti i 131 comuni della nostra Basilicata, devono continuare ad avere proprio nella millenaria città dei Sassi, la loro vetrina naturale, il punto di partenza per un viaggio dei cinque sensi nella “Basilicata sicura” e poco antropizzata, la loro porta naturale di ingresso verso la nostra unicità e bellezza, da raccontare, mostrare e far vivere.”

Lo dichiara il consigliere regionale Luca Braia, capogruppo Italia Viva.