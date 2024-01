Braia: Operazione verità e trasparenza su bonus petrolio, gas e acqua in II commissione.

“Con le compensazioni ambientali e con i proventi legati al gas bisogna sostenere il sistema delle imprese, a partire da quelle agricole, oggi più che mai vessate, tanto da scendere in piazza a protestare e manifestare, a cui va tutto il mio sostegno e solidarietà. Era questo l’impegno assunto in Consiglio Regionale con ordine del giorno proposto e approvato. Ho chiesto – e ottenuto – di far partire una operazione trasparenza nella seconda commissione consiliare Programmazione e bilancio che presiedo. Una iniziativa finalizzata ad avere contezza, entro un mese, di tutti i dati e di tutte le informazioni utili per conoscere i reali quantitativi di petrolio e gas estratto in Basilicata dal 2020 in poi, nelle concessioni Eni Val D’Agri e Total – Shell a Tempa Rossa. Inoltre, è necessario che la cittadinanza lucana sappia a quanto ammontano le risorse incassate e da incassare collegate alle concessioni, quali sono gli impegni assunti con le iniziative poste in essere e gli eventuali spazi economici ancora disponibili – oltre che da impegnare – nei prossimi mesi.” Lo dichiara il Consigliere Regionale Luca Braia, Presidente II Commissione Programmazione e bilancio e capogruppo Italia Viva – Renew Europe che aggiunge:“Non è, infatti, possibile continuare a gestire il bilancio regionale con superficialità e senza consapevolezza delle risorse economiche realmente necessarie e/o disponibili per la Basilicata e il suo sviluppo. Intanto abbiamo visto azzerare i capitoli relativi alla convenzione con ARA per il mondo della zootecnia. Azzerati i rimborsi per i danni da fauna selvatica agli agricoltori e per la promozione agroalimentare. Inoltre, aumentano le tariffe dell’acqua agli agricoltori, non si finanziano i Piani Sociali di Zona, non si fanno politiche per i giovani e per sostenere le imprese e l’occupazione. A partire dalla prossima convocazione della seconda commissione, prenderà avvio, pertanto, l’istruttoria che coinvolgerà gli Uffici regionali Ambiente, il Capo di Gabinetto del Presidente Bardi dottor Busciolano, il Dottor Iorio, le compagnie petrolifere e i professionisti eventualmente da convocare. Tutto per raggiungere l’obiettivo stabilito, per il bene della comunità lucana. Abbiamo tutti il sacrosanto diritto di conoscere, condividere e partecipare alle scelte politiche che incidono sul nostro destino.”

