Braia ( IV): per Ospedale Stigliano occorre far presto. Ma quante inadempienze…

La richiesta di un incontro urgente per non lasciare senza assistenza, di primo intervento l’ospedale di Stigliano, che ha una utenza composta – come accade nei centri dell’interno della Basilicata- da anziani e fasce deboli. Luca Braia, ex assessore e consigliere regionale, continua e fa bene a far politica, pur non sedendo sugli scranni di via Anzio. E mette il dito nella piaga circa la mancata formazione del personale del ”118”. Si poteva evitare. I problemi vanno affrontati per tempo. Non scoppiano dalla sera alla mattina, a meno che non riguarda una conduttura idrica o fognante. L’incontro va bene. Ma ci piacerebbe sentire qualcuno che faccia ”mea culpa”. Il nodo è sempre lo stesso. Il modello di sanità lucana, accentrato in una sola azienda ospedaliera regionale è fallimentare, perchè continua ad accumulare deficit (oltre 80 milioni di euro nell’ultimo anno) e favorisce l’emigrazione sanitaria come continua ad accadere per l’Azienda sanitaria di Matera, priva di autonomia decisionale.Il nodo è qui. Ma registriamo un assordante silenzio e qualche balbettio, in attesa di una bozza di piano sanitario che mantiene la stessa organizzazione e confida nei ritorni del Pnrr, sull’innovazione e sulla facoltà di medicina a numero chiuso, per la quale sono destinati 5 milioni di euro per i prossimi 12 anni…Mancano i medici? Nel frattempo c’è una emergenza come quella di Stigliano. La Regione Calabria, a guida di centro destra come la Basilicata, ha assunto medici cubani, che abbiamo visto all’opera durante la stagione del covid. Buon senso e autonomia decisionale…E la Basilicata? Attendiamo un’altra emergenza?



IL COMUNICATO STAMPA

Braia (Italia Viva): Subito una soluzione per scongiurare chiusura PPI di Stigliano utile alla montagna materana.

“Ho formalizzato per le vie brevi e a mezzo mail la richiesta di un immediato incontro da svolgersi nel più breve tempo possibile al Dg dell’ASP Maraldo, al Dirigente del 118 Rizzo e all’assessore Latronico, insieme all’amministrazione del Sindaco Micucci. Bisogna subito affrontare e risolvere la inaccettabile chiusura del servizio di Primo Pronto Intervento di Stigliano, avvenuta il primo marzo per mancanza di medici dopo il pensionamento di alcuni che operavano sul territorio.

L’inadempienza del sistema sanitario regionale che non ha effettuato per tempo l’attività formativa per medici del 118, non può essere pagata solo dalla comunità già fragile di Stigliano e dell’area interna della provincia di Matera.

Tutti i PPI di Basilicata sono in sofferenza. La contemporanea assenza di ambulanze con medici a bordo a Stigliano rende la chiusura del PPI una condizione inaccettabile non solo per Stigliano ma per l’intero comprensorio che si ritrova in una condizione di criticità assoluta.

Le battaglie del recente passato per riportare a Stigliano un presidio sanitario all’altezza della sua storia, al servizio di una comunità comprensoriale di oltre 10.000 abitanti, hanno portato finanziamenti importanti per la costruzione dell’ospedale di comunità e di riqualificazione del pronto soccorso. Non possono essere annullate dalla chiusura di un presidio vitale per la sicurezza della comunità allargata di Stigliano, Aliano, Gorgoglione, Cirigliano e non solo.

Va ritrovata una immediata soluzione al problema segnalato anche dai rappresentanti politici del territorio che hanno sostenuto la maggioranza come Lega e Italia Viva. Auspichiamo che la soluzione venga trovata a valle del confronto e nell’incontro che spero voglia concederci in tempi brevi l’assessore Latronico.”

Luca Braia (Italia Viva)

Già Consigliere Regionale