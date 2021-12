Da più parti si levano le dichiarazioni circa la inopportunità della recente deliberazione del Consiglio regionale di delegare la Giunta ad aumentare la retribuzione dei direttori generali delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale, pur nei limiti stabiliti dalla normativa nazionale vigente, ma che potrà quindi raggiungere i 154.000 euro rispetto ai circa 123.000 attuali. Sia da parte di esponenti dell’opposizione (Luca Braia) ma anche da esponenti della maggioranza (Giovanni Vizziello).

Ecco,infatti, a seguire la presa di posizione del Consigliere Regionale Luca Braia, Capogruppo Italia Viva:

“Aumento compensi ai DG sanità di 32mila euro/annui. Paradosso di emigrazione record, sanità al collasso e personale umiliato.”

“La domanda è perché? Perché proprio ora, quando tutti i direttori generali sono stati contrattualizzati e nel momento più buio per la sanità lucana, dove ogni euro disponibile dovrebbe invece essere utilizzato per il personale sanitario e medico, la prima categoria da ristorare, incentivare, attrarre e stimolare.

Non insegnano nulla le innumerevoli proteste dei cittadini e delle cittadine lucane che, oramai senza più fiducia, cercano di curarsi altrove, dove possibile, dato anche il rifiuto che il Miulli di Acquaviva sta esercitando verso la Basilicata. Sanità lucana oggi inesistente e incapace di rimuovere anche questa ulteriore criticità che si è determinata, simbolo di inefficacia politica e organizzativa che lascia i materani, soprattutto, senza il diritto di curarsi dove desiderano.

L’inadeguatezza di questa maggioranza si è palesata anche questa volta, con la volontà politica, ingiustificata, di aumentare la retribuzione dei direttori generali delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale, un trattamento economico che sarà poi determinato dalla Giunta regionale, certo nei limiti stabiliti dalla normativa nazionale vigente, e che potrà quindi raggiungere i 154.000 euro rispetto ai circa 123.000 attuali.”

“Questa la grande contraddizione – prosegue Luca Braia – che si sta generando con l’eliminazione dei vincoli regionali sulla retribuzione dei direttori generali della sanità, inseriti nella passata legislatura in periodo di riduzione costi nel comparto, proprio quando abbiamo invece bisogno di personale medico e sanitario oltre che di rafforzare l’intero sistema sanitario regionale, invece di creare ulteriori malcontenti nel popolo. Avremmo compreso l’istituzione di un fondo da ripartire in base al merito, certificato da una efficienza sanitaria raggiunta e dai servizi LEA garantiti e, invece, così non è. Con presunzione e contro ogni logica, hanno imposto una decisione inadeguata e intempestiva, fuori contesto e immotivata.

Si è considerato di inserire questa opportunità con una scelta paradossale per i cittadini e le cittadine di Basilicata, dopo che i direttori generali hanno preso servizio, non prima. Come ho affermato nel mio intervento in Consiglio, a pensar male sembra si voglia quasi mantenere impegni pregressi presi nei confronti dei Dg attuali. Ne osserveremo l’applicazione e vedremo se avremo, anche in questa caso, ragione.

Circa 32.000 € in più a direttore generale, mentre gli infermieri e i sanitari ancora devono essere retribuiti per le attività aggiuntive e straordinarie svolte nell’emergenza covid. A Stigliano si muore in attesa dei soccorsi, sempre a Stigliano un dirigente medico attende, ignorato, da 15 mesi di poter entrare e prestare servizio in un presidio territoriale fondamentale, mancano infermieri e operatori sanitari in tutte le strutture ospedaliere. La sanità materana è quasi al collasso, mentre sarebbe fondamentale rafforzarla passando dalle parole ai fatti.”

“La domanda è allora un’altra, conclude il Consigliere Braia: Presidente Bardi, come riaccendiamo la luce doverosa sulla sanità in questa regione, dato che la riforma sanitaria annunciata per mesi rimane ancora un ologramma lontano e si pensa solo alle figure apicali e non a chi, giorno e notte, fa in modo che tra mille difficoltà i lucani e le lucane abbiano diritto alle cure nella loro terra?”

….e quella di Giovanni Vizziello, consigliere regionale di Fratelli d’Italia:

Stipendi dei Direttori Asl e Ospedali: inopportuni gli aumenti, sono ben altre le priorità della sanità lucana.

“Benchè legittimi sotto il profilo legale, gli aumenti delle retribuzioni dei manager di aziende sanitarie e ospedaliere, di ospedali e di Irccs appaiono inopportuni alla luce delle molteplici criticità sanitarie che la nostra regione presenta e alla cui risoluzione deve essere indirizzato ogni sforzo da parte del governo regionale”.

E’ quanto afferma, in una nota, il Capogruppo di Fratelli d’Italia della Regione Basilicata Giovanni Vizziello in riferimento alla recente deliberazione del Consiglio regionale di rimettere alla Giunta la determinazione, secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale vigente, dei compensi del management sanitario lucano.

“L’esame oggettivo dello stato di salute del nostro sistema sanitario” -spiega Vizziello -“ci induce a ritenere che l’aumento delle retribuzioni dei direttori degli enti del servizio sanitario regionale non possa rappresentare, a tutt’oggi, una priorità dell’azione di governo, atteso che ben altre questioni assumono carattere dirimente, quali le lunghe liste di attesa per usufruire di visite mediche, accertamenti diagnostici ed interventi chirurgici, i ritardi nell’effettuazione degli screening per effetto della pandemia, la condizione degli ospiti delle residenze socio assistenziali e i mancati investimenti in risorse umane attraverso cui garantire migliori condizioni di salute ai nostri cittadini”.

“Al cospetto dei gravi deficit di personale che sono ancora presenti nella sanità lucana”- sottolinea l’esponente di Fratelli d’Italia – “aumentare gli stipendi di direttori generali, amministrativi e sanitari di aziende sanitarie e ospedali può essere interpretato come manifestazione emblematica di autoreferenzialità, soprattutto laddove detti incrementi retributivi siano slegati dalla cosiddetta “valutazione di risultato”, cioè dalla capacità dello stesso management di raggiungere gli obiettivi assegnati contrattualmente”.

“Proprio quest’ultimo aspetto della retribuzione dei Direttori degli ospedali e delle ASL sarebbe l’elemento da promuovere ” – conclude Vizziello-“ per far sì che vengano premiati i migliori, vale a dire coloro che riescono a far funzionare al meglio gli ospedali e i distretti sanitari, sia sotto il profilo dei conti, sia sotto il profilo della qualità dei servizi sanitari erogati”.