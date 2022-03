“Ieri abbiamo assistito ad uno dei Consigli Regionali più paradossali e surreali della storia della Regione Basilicata.

Io non so se ci si rende conto ma questa maggioranza nel mentre nomina ed esclude umiliando persone , compone e scompone giunte come se fossero giocattoli, é diventata suo malgrado minoranza assoluta nella comunità prima di diventare minoranza assoluta nel Consiglio.”

E’ quanto scrive il consigliere regionale di Italia Viva Luca Braia, sul proprio profilo facebook, a margine della seduta consiliare di ieri sera in cui era intervenuto mettendo a nudo le contraddizioni di una oramai “non maggioranza”.

“É evaporata la visione, -aggiunge- la progettualità, la responsabilità, la consapevolezza, il rispetto delle istituzioni e la dignità necessaria per rappresentarla. Continuano anche oggi imperterriti a delegittimarsi reciprocamente senza rendersi conto che delegittimano anche la Politica che con loro non ha nulla a che fare .

Nel mentre i lucani, le imprese, le famiglie pagano il prezzo più alto loro mesti e tristi pronunciano, neanche convinti, un SI al comandante di una nave ormai che sta affondando.”

E conclude: “È ORA DI COSTRUIRE UN’ALTERNATIVA NON SI GIOCA CON IL FUTURO LO SI COSTRUISCE.”

Ecco il video del suo intervento:

…e della sua dichiarazione di voto: