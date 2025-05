Braia, Italia Viva, lamenta smantellamento uffici Regione a Matera…ma non ha votato Bardi?

Non ce ne voglia Luca Braia. Ma proprio non se ne può più di questo gioco a prendere per i fondelli gli elettori da parte dei politici locali. Soprattutto quelli di lungo corso che evidentemente, forti di un loro zoccolo duro di elettori che (consolidato in anni di gestione del potere) li segue a prescindere da qualsiasi capriola facciano e qualsiasi cosa dicano, si spostano a destra e a manca a seconda della loro convenienza del momento. Italia Viva, con Luca Braia candidato, alle ultime regionali, camuffandosi con il logo “Orgoglio lucano” ha fatto il salto a destra a sostegno di Vito Bardi. Ma non è stato eletto e non è stato risarcito nemmeno con un assessorato (troppo ingordo il collega di partito Polese che ha fatto l’un plain). Ora, nelle comunali materane, Italia Viva (con la premiata ditta Antezza-Braia) si è ri-camuffata in una lista che sostiene Roberto Cifarelli, contro quelle sostenute da Vito Bardi. Ma rimane il dato di fatto che Italia Viva a Potenza è nella maggioranza che governa questa regione. Dunque, come non cogliere la plateale stonatura del comunicato stampa che pubblichiamo a seguire con cui Luca Braia, a nome di quella stessa Italia Viva di cui prima, denuncia la spoliazione in corso degli uffici materani della Regione Basilicata ad opera di quella maggioranza e quel presidente Bardi che lui ha votato e sostiene? Ma è sempre la stessa persona? Per quanto tempo gli elettori, soprattutto quelli che non vanno a votare per il disgusto per questo modo corsaro di fare politica, lo consentiranno? E non capiranno che l’unico modo per mettervi fine è tornare alle urne e bonificare il campo di gioco democratico? Fino ad allora ecco che anche ai dipendenti regionali, che lamentano questa situazione che ricade anche sui cittadini materani, si ritrovano di fronte ad attori che recitano contemporaneamente ruoli diversi nella stessa commedia. Ma ecco a voi il canovaccio di questa scena di oggi da oppositore.

Braia (IV): Emergenza potenziamento uffici materani Regione Basilicata: in atto smantellamento pericoloso, da arginare

“Da anni provo a denunciare il progressivo smantellamento degli uffici regionali a Matera, con funzioni sempre più residuali e personale in costante diminuzione, nonostante le decine di assunzioni che sono state fatte negli ultimi mesi. Nel 90% dei casi hanno integrato gli uffici regionali ma di Potenza. Il paradosso si consuma mentre decine di dipendenti materani e della provincia, tutti i giorni, si recano nella sede Potentina per svolgere la propria attività a via Verrastro. Migliaia di cittadini materani ogni giorno, a loro volta, sprecano tempo e denaro mettendo a rischio la propria vita su una SS 407 Basentana perennemente in manutenzione, per avere servizi anche banali che potrebbero essere erogati dagli uffici di Matera, grazie anche alla tecnologia o direttamente in sede. Se solo si trovassero dirigenti, funzionari e dipendenti negli uffici di Via Di Francia che, invece, spesso sono vuoti e/o con dipendenti demoralizzati e sfiduciati per la disattenzione dimostrata nei loro confronti. Non so cosa spinge gli Assessori Regionali, anche materani di turno, a non riorganizzare i propri uffici valorizzando la sede Materana della regione Basilicata, con il doppio beneficio di non far viaggiare dipendenti e cittadini della città dei Sassi e provincia, quotidianamente impegnati in una transumanza senza senso. Resta il fatto che negli ultimi 6 anni la situazione si è drammaticamente aggravata. L’ultima decisione che ha rafforzato gli uffici regionali risale al 2017, quando il sottoscritto portò gli uffici Ueca del Dipartimento Agricoltura a Matera, stabilizzando il personale e portando la dirigenza nella sede di Matera con il dott. Ermanno Pennacchio. Da settimane una nota di molti dipendenti, scritta superando legittimi timori e con coraggio, è stata recapitata a tutti i consiglieri regionali, denunciando il disagio, incrociando esclusivamente l’interesse delle opposizioni. Spero che il prossimo Sindaco di Matera e il Presidente Vito Bardi possano affrontare e risolvere progressione negativa, che mortifica tutti dai cittadini ai dipendenti sino alle imprese. Matera merita rispetto ed è anche da queste logiche decisioni che passa un sostanziale recupero dell’efficienza amministrativa, con la valorizzazione delle risorse umane della provincia di Matera e dei suoi cittadini.” Luca Braia (Italia Viva) -Già Consigliere Regionale.