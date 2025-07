Braia assicura: prossimo consiglio con scranni rivolti ai cittadini

Lo abbiamo chiesto all’attuale presidente del consiglio comunale di Matera, Donato Braia, che ha dato prova di sapere gestire bene e con autorevolezza i lavori consiliari, facendoci interprete di segnalazioni venute dai cittadini, rimasti perplessi ( lo avevano fatto anche alcuni consiglieri, come Toto Augusto e Angelo Cotugno per citarne alcuni) in occasione della prima seduta consiliare per la posizione degli scranni, posizionati ”frontalmente” al sindaco, alla giunta e alla stessa presidenza del consiglio. Praticamente con i consiglieri rivolti con le spalle al pubblico. La risposta in quella occasione fu che la struttura comunale aveva provveduto di sua iniziativa e che comunque si sarebbe ovviato. Ma ci sono state altre sedute e la cosa non era cambiata. Per il prossimo consiglio, fissato per venerdì 25 luglio, il presidente del consiglio Donato Braia ha assicurato che quel ”particolare” sarà risolto. Del resto l’ordine del giorno di quella seduta, prevede, tra gli altri il punto (rinviato nella precedente assemblea) sulla elezione del presidente del consiglio e dei due vice. Finora si è mosso poco. Sotto traccia, numero più numero meno, e con il gioco degli equilibri i candidati ci sarebbero. Ma serve chiarezza, evitando dissapori e polemiche che alla lunga potrebbero trasformarsi in ricorrenti fibrillazioni, nella maggioranza guidata da Antonio Nicoletti che con il sostegno di quattro consiglieri ( Matera 2030 e Matera nel cuore) sembra aver perso la zoppia del ballottaggio.Attendiamo candidature e supporti adeguati.