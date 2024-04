Boschi (Iv); Bardi ci ha convinto e quanto alla Par condicio parliamone…

A Matera a sostegno della candidature di Luca Braia e Annunziata Antezza, nella lista Orgoglio Lucano, per il presidente della coalizione di centro destra Vito Bardi, l’onorevole Maria Elena Boschi di Italia Viva conferma la scelta del partito fatta in Basilicata, da un’occhiata a quanto è accaduto nel campo avverso, è preoccupata sul disegno di autonomia differenziata e precisa quanto affermato nei giorni scorsi sulla richiesta di ”par condicio” nelle trasmissioni elettorali sul ruolo dei giornalisti ”opinionisti”

“Noi come Italia Viva -ha detto l’on Boschi- abbiamo fatto scelte diverse sui territori, dai Comuni alle Regioni, caso per caso, a seconda del programma: negli ultimi cinque anni” in Basilicata “siamo stati all’opposizione in modo molto costruttivo e Bardi ci ha convinto”. Giudizio lapidario su quanto è accaduto in quello che un tempo era il centro sinistra. “Dall’altra parte – ha aggiunto- c’è stato un disastro totale: si è giocato sulla pelle dei lucani una resa dei conti a livello nazionale tra Pd e Movimento cinque stelle: noi da quel gioco di potere ci siamo chiamati fuori. Con i partiti del centrodestra, in Basilicata lavoriamo in coalizione per lo sviluppo di questa regione. Sul piano nazionale rimangono delle distinzioni nette, su alcuni temi importanti: uno di questi è l’autonomia differenziata che, secondo noi, danneggerà l’intero Paese” . In Basilicata, lo ricordiamo, l’argomento non è stato nemmeno discusso in consiglio regionale…

Questione, non di poco conto, rilevata dai consiglieri di minoranza e da parte dei giornalisti. Un riferimento anche a loro, alla richiesta della parlamentare renziana di una ”par condicio” in campagna elettorale e in alcune trasmissioni tv, dove giornalisti hanno svolto l ruolo di opinionisti. ” La par condicio per i giornalisti? “Credo – ha detto Maria Elena Boschi- che sia un tema che vada posto all’attenzione e al dibattito pubblico e questo era il senso della mia proposta. Credo che anche nel mondo del giornalismo – ha aggiunto -sia in atto una trasformazione della professione. Ci sono alcuni professionisti, giornalisti, che fanno domande, che fanno informazione in modo terzo e imparziale, e sono tanti e sono bravissimi e vanno preservati. Poi c’è una professione, leggermente diversa, che è quella dei giornalisti che offrono risposte, cioè che vengono invitati per dare la loro opinione:sono commentatori. E’ altrettanto legittimo, non c’è nulla di male -ha concluso. Perciò solo durante la par condicio – un mese e mezzo ogni cinque anni – se ci sono opinionisti che legittimamente esprimono una posizione di vicinanza politica, non vedo perché non debbano essere conteggiati al pari dei politici. Potrei fare vari esempi, come Travaglio”. Tema bollente tra posizioni diverse, proposte e polemiche. Poi l’incontro con gli imprenditori e le associazioni di categoria su temi, aspettative e problemi che denunciano il precario stato di salute dell’economia italiana, con ridotto potere di acquisto, aumento dei costi di gestione e manodopera sempre più scarsa. Se ne riparlerà in Regione e in Parlamento.