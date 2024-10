Bonus Tari da 200.000 euro. In porto odg approvato in consiglio

Ne avevamo parlato nei mesi scorsi con il consigliere Michele Paterino tra i più attivi a battersi perché l’Amministrazione comunale, come accaduto in altre città, stanziasse fondi per consentire a famiglie in difficoltà economiche di poter pagare la tassa rifiuti.E’ arrivata così, finalmente, l’approvazione in consiglio – come riporta la nota a firma dei consiglieri Michele Paterino e Franco Di Lecce- di un ordine del giorno che impegna l’Amministrazione comunale a stanziare 200.000 euro per quell’obiettivo. Concordi i consiglieri di maggioranza e parte di quelli di opposizione. Ora attendiamo che la ‘’posta’’ trovi posto nelle priorità di giunta.



Comunicato Stampa

Soddisfazione per l’approvazione da parte del consiglio comunale dell’ordine del giorno presentato a nome dell’intera maggioranza e sostenuto anche da alcuni consiglieri della minoranza (Alba, Perniola, Violetto, Doria e Nicoletti) che impegnano il sindaco e la giunta a stanziare nel prossimo bilancio di previsione una somma di almeno 200.000, 00 euro per supportare le famiglie di nostri concittadini in difficoltà economiche per il pagamento della Tassa sui Rifiuti (Bonus Sociale TARI) 2024.

Si tratta di una misura fortemente voluta da questa maggioranza che sicuramente sarà apprezzata dalle famiglie in difficoltà economiche che pure hanno dovuto subire l’adeguamento delle tariffe TARI , che il consiglio comunale per obbligo di legge, ha dovuto ratificare , adeguamento applicato a seguito della validazione da parte dell’EGRIB (Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata) dei PEF del Comune di Matera per le annualità 2024-2025.

Come noto, il vigente obbligo normativo impone ai comuni la copertura integrale dei costi dei rifiuti con la TARI e conseguentemente ciò ha lasciato ben pochi spazi, in quell’occasione, per interventi di contenimento della progressione tariffaria in modo particolare di prevedere riduzioni in favore di quei nuclei familiari che vivono una situazione di disagio sociale ed economico. Infatti, per introdurre misure agevolative opzionali, come quelle prima citate , se non vengono in qualche modo finanziate con fondi rinvenienti dalla fiscalità generale , succede che per ogni contribuente che paga meno o che fruisce di riduzioni o agevolazioni saranno gli altri contribuenti a dover sostenere un esborso maggiore.

La mozione d’ordine approvata va quindi in questa direzione, individuare risorse del bilancio comunale anche attraverso una più oculata gestione di quelle disponibili da destinare a finanziare la riduzione della Tassa Rifiuti alle famiglie materane che risulteranno beneficiarie. Le modalità per fruire del bonus sociale TARI (scadenza presentazione istanza, limiti ISEE, ecc.ecc.) saranno contenute in apposito avviso pubblico a cura del Servizio Sociale del comune.

Infine, è intenzione della maggioranza di procedere ad introdurre nel regolamento sulla TARI la possibilità di prevedere tra le misure di agevolazione tariffarie discrezionali quelle destinate alle famiglie in stato di disagio socio-economico finanziate con risorse comunali che si renderanno disponibili nella fase di predisposizione dei bilanci di previsione annuali.

Matera, 29 settembre 2024

I CONSIGLIERI COMUNALI

Michele Paterino – Franco Di lecce